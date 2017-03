Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoskelta lähtöisin oleva Anu Pentik loi taivaan, joka saa ihmiset ajattelemaan — installaatiot ovat esillä Helsingin Taidehallissa Kuusankoskelaislähtöisen keramiikkataiteilijan Anu Pentikin näyttely Kolme tilaa avautuu tänään lauantaina Helsingin Taidehallissa. Esillä on suurikokoisia keramiikkainstallaatioita. Teosten tekeminen vei Pentikiltä kaksi vuotta. Hän kuvailee urakkaa isoksi mutta ihanaksi. — Olin jokainen hetki niin onnellinen siinä luomisen vimmassa! Pentik muotoili käsin savesta 1 900 kiveä ja 300 kukkaa. Kukat ovat korkeudeltaan puolitoistametrisiä ja halkaisijaltaan useita kymmeniä senttimetrejä. — Savea kului yli 5 000 kiloa, hän kertoo. Posiolla asuva keramiikkataiteilija ja Pentik Oy:n perustaja on luonut Taidehallin saleihin näyttelyn nimen mukaisesti kolme tilaa: ihmiset pääsevät kulkemaan taivaan, maan ja paratiisiin halki. Korkea taivas -tilan teoksilla Pentik haluaa herätellä ihmisiä. — Moni tuijottaa liikaa älypuhelintaan ja kulkee kauneuden ohi. Taivas saa ihmiset ajattelemaan. Keraamisista kivistä koostuva Kivinen maa on kunnianosoitus satavuotiaalle Suomelle ja suomalaisille tienraivaajille — niin peltojen raivaajille kuin Suomen kehittäjille. Värikäs paratiisi puolestaan muodostuu keraamisista kukista ja hedelmätertuista. — Paratiisi on värien loiste, jossa ihmisen on hyvä olla. Kolme tilaa -näyttely Helsingin Taidehallissa 11.3.—14.5. Näyttely on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Avajaisissa 11.3. julkaistaan Anu Pentikistä kertova kirja Palo taiteeseen. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/11/Kuusankoskelta%20l%C3%A4ht%C3%B6isin%20oleva%20Anu%20Pentik%20loi%20taivaan%2C%20joka%20saa%20ihmiset%20ajattelemaan%20%E2%80%94%20installaatiot%20ovat%20esill%C3%A4%20Helsingin%20Taidehallissa/2017222004342/4