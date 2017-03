Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mörkölinjalla paloi ulkorakennus — yksi rakennuksessa ollut henkilö vietiin hoitoon Koskikadulla, Mörkölinjan kaupunginosassa Kouvolassa paloi ulkorakennus lauantaina illalla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen saapuessa paikalle palo oli täyden palon vaiheessa. Päivystävä palomestari Asko Rouhiainen kertoo, että kohteessa oli yksi henkilö, joka on kuljetettu hoitoon. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Hälytys rakennuspalosta tuli kello 17.30 aikaan. Hälytyksen teki ohikulkija. Ulkorakennus on sauna- ja tallirakennus, jonka vieressä on myös muita rakennuksia. Lähimpänä on naapurin ulkorakennus sekä oman pihapiirin omakotitalo. Rouhiainen kertoo, että ne saatiin suojattua tulelta. Tulipaloa oli sammuttamassa neljä sammutusyksikköä sekä pari säiliöautoa. Rakennus tuhoutui lähes täysin, mutta seiniä jäi pystyyn tulipalon jäljiltä. Kello 19 aikaan palokunta jatkoi jälkisammutustöitä kohteessa. Lue koko uutinen:

