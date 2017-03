Uutinen

Kouvolan Sanomat: Noin 150 turvapaikanhakijaa osoitti mieltään Kouvolassa — paikalla myös kymmenkunta vastamielenosoittajaa Kouvolan keskustassa marssittiin lauantaina tukimielenosoitus Helsingissä jo kuukauden ajan kestäneelle turvapaikanhakijoiden Right to Live -mielenosoitukselle. Samanlaisia tukimielenosoituksia on järjestetty lauantaina pitkin Suomea. Turvapaikanhakijat protestoivat Suomen hallituksen ja Maahanmuuttoviraston toimia. Irakilainen Hassan Alkhaldi osallistui mielenosoitukseen sillä hän on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Maahanmuuttoviraston mielestä Alkhaldin on turvallista mennä takaisin kotimaahansa. Alkhaldi on toista mieltä. Alkhaldi kertoo, että häntä on kidutettu aiemmin kotimaassaan. Alkhaldin keho on täynnä arpia. — Irakissa ei ole turvallista paikkaa. Jengit hallitsevat kaupungeissa ja vievät sen mitä haluavat. Alkhaldi tuli perheensä kanssa Suomeen lokakuussa vuonna 2015. Hän pakeni Irakista Turkkiin tammikuussa vuonna 2014. Alkhaldin mukaan hänen kaksi veljeään kidnapattiin kotoaan ja kaappaajat kävivät hänenkin kotona, mutta Alkhaldi sattui olemaan muualla. Veljiä ei ole vieläkään löytynyt. Alkhaldin kotoa vietiin rahat ja kultaesineet. Kidnappaajat uhkasivat, että jos Alkhaldia ei löydy, he vievät vaimon ja lapset. Koko perhe pakeni Turkkiin. — Vain kolme kuukautta sitten sama ryhmä oli etsinyt minua vanhasta kodistani ja sen ympäristöstä. Haluan vain, että perheeni saa olla turvassa ja että lapsillani olisi turvallinen tulevaisuus. Alkhaldi on pyytänyt, että saisi näyttää arpensa maahanmuuttoviranomaisille, mutta he olivat kieltäytyneet katsomasta niitä. — He eivät usko, että minun ei ole turvallista palata takaisin. Minulle käy kuin veljilleni. Alhaldin vaimo Huda Aldahlaki kertoo, että lasten takia hän ei enää halua palata Irakiin. — Jokainen perhe etsii turvallista paikkaa kasvattaa lapsensa. Sellaisessa olemme nyt. Olen kiitollinen, että saimme koko perheen turvaan, ja toivottavasti asiat pysyvät niin. Mielenosoitukseen osallistui noin 150 maahanmuuttajaa. Paikalla oli myös kymmenkunta vastamielenosoittajaa, mutta mielenosoitus sujui rauhallisesti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/11/Noin%20150%20turvapaikanhakijaa%20osoitti%20mielt%C3%A4%C3%A4n%20Kouvolassa%20%E2%80%94%20paikalla%20my%C3%B6s%20kymmenkunta%20vastamielenosoittajaa/2017222008056/4