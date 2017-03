Uutinen

Kouvolan Sanomat: Paterit olikin varsin helppo nakki KoLelle — ennätysyleisö Kuntotalossa näki kauden jatkuvan välieriin Kokemuksen, rutiinin ja peli-ilon yhdistäminen onnistui Kouvolan Lentopalloilijoilta täydellisesti naisten kakkossarjan puolivälierissä. KoLe voitti Nakkilan Paterit 3—0 (25—19, 25—8, 25—15) lauantaina Kuntotalossa ja eteni välierävaiheeseen tyylipuhtaasti otteluvoitoin 2—0. Kun mukaan lasketaan ylempi jatkosarja, KoLe porskuttaa nyt neljän ottelun voittoputkessa — toista kertaa koko kauden aikana. KoLen kausi jatkuu kahden viikon kuluttua välierissä. Vastustaja tulee otteluparista PuMa—Juju, jossa sarja on tänään sunnuntaina katkolla Jujulle. Välierätkin pelataan paras kolmesta -systeemillä. Välierien voittajat jatkavat ykkössarjan karsintaturnaukseen, johon tulee mukaan ykkössarjan kaksi heikointa. Karsinnoista kaksi parasta saa oikeuden ykkössarjapaikkaan. Viime sunnuntaina Nakkilassa KoLe sai vääntää kaksi tuntia ja 20 minuuttia 3—2-voittonsa eteen, mutta kotisalissa homma hoitui 183 katsojan riemuitessa 73 minuutissa. Paterit oli KoLelle yllättävän helppo nakki, jonka kypsyttäminen alkoi vierasvoitosta. — Opimme vieraspelistä taktisesti sen, miten Patereita vastaan pitää pelata. En tiedä, vaikuttiko heillä bussimatka vai se kotona hävitty peli, mutta kyllä me kovempaa vastusta odotimme, KoLen libero Katri Myllymäki kommentoi. Jo molemmin puolin virheiden sävyttämässä avauserässä näkyi, että henkinen yliote on tukevasti KoLella. Lamaantunut Paterit oli hajanainen kuusikko. KoLen Satu Kuusikunnas (17/+15) latoi nelospaikalta palloa parkettiin, kun vierailijan viistopuolustuksesta ei ollut tietoakaan. Toinen tehopakkaus KoLelta oli Veera Salomäki (12/+7). Lähes virheettömästi tonttiaan vartioinut Myllymäki toimi liberona tarvittavana rauhoittavana tekijänä. KoLe teki syötöillä 11 suoraa pistettä. Omien virheiden määrä (KoLe 22, Paterit 42) kuvastaa sitä tutinaa, joka vierasjoukkueen puntissa oli. KoLen valmentaja Tomi Immonen tuuletteli ottelun aikana villisti. Hän sanoi käyttäneensä tunnepuolelta kuitenkin vasta puolivälierien arvoiset paukut. — Vakuuttava, ehjä esitys joukkueelta, joka saa pelata paineitta ja osaa nauttia tilanteesta. Me purimme alun hermoilun nopeammin kuin naapuri, Immonen kuvaili. Lauantainen 183 on KoLen kuluvan kauden yleisöennätys, ja Kuntotalossa pysyi kaiken aikaa yllä hyvä meininki. KoLe oli hakenut ottelutapahtumaan lisäväriä myymällä katsomon toisesta kerroksesta kaikki aitiopaikat täyteen ja kutsumalla alku- ja loppuseremonioihin mukaan Kouvojen kapteenin Ville Kauniston ja KooKoon maalivahdin Juha Järvenpään. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/11/Paterit%20olikin%20varsin%20helppo%20nakki%20KoLelle%20%E2%80%94%20enn%C3%A4tysyleis%C3%B6%20Kuntotalossa%20n%C3%A4ki%20kauden%20jatkuvan%20v%C3%A4lieriin/2017222008172/4