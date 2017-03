Uutisen takaa: Puoluepolitiikkaa kaupungin edun kustannuksella

Kouvolan kaupunginjohtajan valinta venyy maanantaina hyvin mahdollisesti toiselle kierrokselle. Valtuutetuille tehdyn soittokierroksen perusteella Janne Laine näyttää todennäköisimmältä valinnalta.

Kouvolan kaupunginjohtajan valinnasta näyttää tulevan puoluepoliittinen kilpailu. Nyt kun ratkaisevaan kaupunginvaltuuston kokoukseen on enää kaksi päivää aikaa, valtuuston kolme suurinta ryhmää SDP, 15 valtuutettua, kokoomus, 13, ja keskusta, 11, ovat asettautuneet vankasti omien vaihtoehtojensa taakse.

Valtuutetuille tehdyn soittokierroksen perusteella suurin osa sosiaalidemokraateista aikoo äänestää Iitin kunnanjohtajaa Riku Rönnholmia. Kokoomuslaisten enemmistö tukee Imatran hallintojohtajaa Marita Toikkaa. Keskusta on puolestaan Savonlinnan kaupunginjohtajan Janne Laineen takana.

Valintoja perustellaan kokemuksella, pätevyydellä ja muulla soveltuvuudella. Tästä huolimatta myös puoluekytköksillä on vahva merkitys.

Rönnholm on SDP:n entisen kansanedustajan Mikko Rönnholmin poika ja puoluesihteeri Antton Rönnholmin veli. Toikka oli viime eduskuntavaaleissa kokoomuksen ehdokkaana ja toimii nyt varavaltuutettuna Lappeenrannassa. Laine harkitsi viime eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaaksi lähtemistä.

— Asiaa ei pitäisi päättää poliittisesti, mutta sellaista puoluepolitiikkaa on: tehdään tärkeitäkin päätöksiä vain poliittiselta kannalta, yksi valtuutettu sanoo.

Kaupunginjohtaja valitaan ensimmäisellä kierroksella, jos yksi ehdokas kerää heti äänienemmistön. Kouvolan kaupunginvaltuustossa on 59 valtuutettua, joten kaikkien äänestäessä 30 ääntä ratkaisisi pelin. Muussa tapauksessa kakkoskierrokselle pääsee kaksi eniten ääniä saanutta vaihtoehtoa.

Soittokierroksen perusteella suora valinta olisi yllätys muttei täysin mahdotonta. Laineella tuntuisi olevan ennakkoon parhaat asetelmat.

Pienemmistä puolueista nelihenkinen kristillisdemokraattien ryhmä näyttää olevan yksimielisesti hänen takanaan, mutta muuten valinnoissa on hajontaa. Laine ja Toikka saavat kumpikin ääniä pienistä ryhmistä. Rönnholm ei näytä saavan tukea muilta kuin SDP:ltä.

Myös puoluelinjojen rakoilu voi kääntää vaa’an yllättävään suuntaan. Jää nähtäväksi, nouseeko esimerkiksi ehdokkaan sukupuoli ratkaisevaan rooliin. Suljetussa äänestyksessä kaikki täyttävät lopulta oman lappunsa.

— Maanantaihin mennessä ehtii vielä tapahtua paljon. Äänestys voi kääntyä taktikoinniksi. Kokouksessa nähdään, ketkä liittoutuvat keskenään ja aletaanko oman ehdokkaan sijaan äänestää jotain ehdokasta ulos, eräs valtuutettu sanoo.

SDP on ainoana ilmoittanut, että äänestyksestä on tehty selvä ryhmäpäätös. Tästä huolimatta myös heidän riveistään on jo kerrottu, etteivät kaikki valtuutetut aio noudattaa ryhmäkuria. Muut puolueet ovat puhuneet lievemmin ryhmäsuosituksista tai vain siitä, että jollain ehdokkaalla on vahva tuki.

Joskus politiikassa on nähty sitäkin, että suljetussa lippuäänestyksessä vastaukselle haetaan hyväksyntä vilauttamalla lappua puolueen edustajalle.

Mustana hevosena kaupunginjohtajakisaan on huhuiltu myös nykyistä kaupunginjohtajaa Tuukka Forsellia. Joidenkin valtuutettujen mukaan Forsellin valinta määräaikaiselle jatkokaudelle voisi olla varteenotettava vaihtoehto, jos sopuratkaisua ei synny.

Siitä ei ole kuitenkaan tietoa, onko Forsell ylipäätään antanut suostumustaan tällaiseen esitykseen. Perjantaina hän ei kommentoinut asiaa.

— Forsell on erittäin pätevä, mutta ei tällainen esitys olisi kenenkään kannalta toivottava asia. Kyllä me hyvä kaupunginjohtaja saadaan muistakin vaihtoehdoista, yksi valtuutettu sanoo.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Harri Helmisen (sd.) mukaan kaupungin pitäisi aloittaa kokonaan uusi hakuprosessi, jos virasta päätettäisiin tehdä määräaikainen. Muuten valtuusto voisi rikkoa kunnallista viranhaltijalakia.

Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimittaja.