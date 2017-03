Uutinen

Kouvolan Sanomat: Aura Salla innostui Euroopasta teininä, nyt hän visioi yhtenäisempää unionia Lukiolaisena Aura Salla ihaili turistina Euroopan komission päärakennusta Brysselissä. Nyt hänellä on sen kahdennessatoista kerroksessa työhuone. — Silloinen poikaystäväni yllätti minut viemällä matkalle Brysseliin katsomaan EU-instituutioita. Ajattelin, että täällä miä olen joskus töissä. Viime lokakuusta lähtien Salla on työskennellyt komission luxemburgilaisen puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin poliittisen strategian keskuksen neuvonantajana. Hän vastaa viestinnästä ja on keskittynyt investointeihin ja innovaatioihin. EU:n pitäisi olla paljon nykyistä yhtenäisempi talous-, ulko- ja puolustuspolitiikassa, Salla visio. Sallan innostus Eurooppaan syttyi 15-vuotiaana kielikurssilla Itävallassa. — Tajusin, että täällä on samanikäisiä nuoria ympäri Eurooppaa, ja me olemme kaikki samanlaisia. Olemme katsoneet samat tv-sarjat ja lukeneet samat kirjat, seurataan samaa populaarikulttuuria. Suomalaisia nuoria Salla rohkaisee avartamaan maailmankuvaansa. Jos Suomesta ei löydy työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikkaa, sellainen voi löytyä toisesta EU-maasta. — Ymmärrän, että kieli voi tuntua haasteelta. Kun opettelee oman ammatin sanaston, pärjää aika pitkälle. Lue koko uutinen:

