Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iltalehti: Rajavartiolaitoksen entinen komentokeskus Parikkalassa ulkomaalaisomistukseen, taloon tulossa vuosiasuntoja venäläisille Pitkään myynnissä ollut rajavartiolaitoksen entinen komentokeskus Parikkalan Rajaniemessä on siirtynyt ulkomaalaisomistukseen, Iltalehti kertoo. Sen mukaan ostaja on libanonilainen liikemies Nassim Abd al Samad. Hänen aikeissaan on myydä kiinteistöstä vuosihuoneistoja venäläisille. Kaupat 1800 asuinneliötä käsittävästä kiinteistöstä ja lähes neljän hehtaarin suuruisesta maa-alueesta tehtiin Huutokauppa.comin kautta joulukuussa. Iltalehti tavoitti ostajaa edustavan Khaled Abdessamadin, jonka mukaan komentokeskuskaupassa on kyse perheinvestoinnista. Rajavartiolaitosta yli 50 vuotta palvellut kiinteistö on erittäin heikossa kunnossa. Abdessamadin mukaan ensimmäiset vuokralaiset Simpelejärven rannalla sijaitsevaan kiinteistöön voidaan vastaanottaa vasta perusteellisen saneerauksen jälkeen, aikaisintaan ensi syksynä. — Tämä on ihan uusi konsepti. Tarjoamme venäläisille asiakkaillemme mahdollisuutta hankkia huoneisto vuosisopimuksella. He voivat myös vapaasti vuokrata asuntojaan eteenpäin, mikäli niin haluavat. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/12/Iltalehti%3A%20Rajavartiolaitoksen%20entinen%20komentokeskus%20Parikkalassa%20ulkomaalaisomistukseen%2C%20taloon%20tulossa%20vuosiasuntoja%20ven%C3%A4l%C3%A4isille/2017522011309/4