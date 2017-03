Kouvolalaiset kysyvät, kaupunginjohtajaehdokkaat Toikka ja Laine vastaavat

Kouvolan Sanomien lukijat lähettivät loppusuoralle selvinneille kaupunginjohtajaehdokkaille yli 50 kysymystä. Toimitus valikoi kysymyksistä reilut kymmenen Janne Laineen ja Marita Toikan vastattaviksi.

Mitä mieltä olet Kouvolan markkinointiteemasta Betonihelvetti?

Toikka: Se on ajatuksia herättävä. Muistan, kun se julkaistiin. Kaupunginjohtajakin laittoi itsensä peliin Youtube-videolla. Se oli erilaista markkinointia. Vastakohtana betonille oli rakennettu huomattavan värikäs kuvitus. Näen, että Kouvolan markkinointi on viime aikoina mennyt hurjasti eteenpäin. Siinä on ollut omaa ilmettä. On haettu komiikkaakin, ja onhan markkinointi herättänyt huomiota.

Laine: Kouvolalla on kuitenkin hyvä imago sillä tavalla, että sillä on hyvä sijainti ja se on tunnettu suomalainen kaupunki. Imagokehityksessä pitää nostaa vahvuuksia ja hyviä puolia esiin. Siellä on vahvoja yrityksiä, ammattikorkeakoulu, varuskuntia, metsäteollisuutta ja niihin liittyviä investointeja, Tykkimäki ja Verla, laajat maaseutualueet kansallispuistoineen. Imago täytyy rakentaa myönteisten ja aitojen vahvuuksien varaan. Keinotekoista ei kannata lähteä rakentamaan.

Miten kehittäisit Kouvolan imagoa?

Toikka: Imago ei ole pelkästään mielikuviin muodostuva käsite. Imagon tulee tukea niitä tosiasioita, joita kaupungissa on. Lähtisin kehittämisessä avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja yhteisöllisyydestä. Ne tarkoittavat päätöksenteossa sitä, että jo asioiden valmisteluvaiheessa otetaan kuntalaiset ja yritykset mukaan. Tavallaan päätösten vaikutusten arviointia tehdään koko ajan valmistelun yhteydessä. Sitä kautta ihmiset sitoutuvat asioihin. Esimerkiksi kouluverkkoratkaisua pitää lähteä rakentamaan yhteistyössä. Jokainen kokee, että on itse rakentamassa omaa kotikaupunkiaan.

Imagoa voi toki rakentaa silläkin tavalla, että ostetaan 50 000 eurolla markkinointi-ilme. Se ei kuitenkaan kestä kuin hetken. Imagon pitää perustua niihin faktoihin, joita kaupungissa on.

Laine: Lähtisin nimenomaan myönteisesti Kouvolaan liittyvistä vahvuuksista. Asumis- ja kaupunkiympäristön kehittäminen ja entistä viihtyisämmäksi tekeminen ovat keskeisiä asioita. Samoin maaseutualueiden ja niiden moninaisten asumismahdollisuuksien korostaminen on myös tärkeää. Kouvola tarjoaa asumiseen hyvin erilaisia ympäristöjä.

Mitä teet pöhöttyneelle virkamies- ja hallintokoneistolle?

Toikka: En ota kantaa siihen, onko virkamieskoneisto pöhöttynyt. Lähden siitä, että digitalisaation kehitys pitää huomioida kaikessa kaupungin palvelutoiminnassa. Se tarkoittaa sähköistämistä palveluissa, palvelun tarjoamisissa ja kokous- ja asiakirjahallinnassa. Tätä kautta hallintoa pystytään huomattavasti keventämään, kun työprosesseja voidaan tarkastella uudella tavalla.

Laine: Käsittääkseni Kouvolassa on aika jämäkästi vähennetty henkilöstöä ja virtaviivaistettu hallintoa. Pitää käydä läpi ne lisämahdollisuudet, joita voi tehdä hallinnon, toimintojen ja palvelujen tehostamiseksi tehdä.

Mikä on Kouvolan väkiluku 2030?

Toikka: Kouvolan väestökehitys on tällä hetkellä hurjan laskeva sijaintiin nähden. Porin kaupunki on asukasluvussa hyvin lähellä, ja Kouvola on vaarassa tippua pois kymppikerhosta eli suurimpien kaupunkien joukosta. Sekin on imagotekijä. On mietittävä keinoja, joilla väestökatoa pystytään ainakin hidastamaan, jos ei kokonaan poistamaan. Kaupungista on tehtävä nykyistä houkuttelevampi paikka asua esimerkiksi sellaisille, jotka käyvät töissä pääkaupunkiseudulla.

Laine: Väkiluvun kehityksessä pitää pyrkiä siihen, että se on kasvava tai vähintään nykyisellä tasolla 85 000:ssä pysyvä. Siihen täytyy hakea strategisia välineitä, joilla väestökehitystä pystytään parantamaan. Avainasiana on yrittäjyys ja työpaikkojen aikaansaaminen. Hyvin tärkeä on myös koulutuspaikkojen kehittäminen ja parantaminen.

Millä Kouvolan aivovuoto tukitaan?

Toikka: Jos miettii peruskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa, esimerkiksi kilpailukykyisten lukioiden tarjoaminen on tärkeää. Nuorethan lähtevät lukioihin muualle jo 15-vuotiaina. Kunta voi vaikuttaa houkuttelevien lukioiden ja ammattiopistojen kurssien laajaan tarjontaan. Yliopistokaupungit ovat tietysti yliopistokaupunkeja. Sivupisteitä voidaan aina miettiä: esimerkiksi paperiteollisuuteen liittyvää tutkimustyötä. Tällaisissa täytyy olla koko ajan hereillä ja tarjota yhteistyötä yliopistoille.

Laine: Koulutuspaikkoja pitää kehittää ja vahvistaa. Osaamiseen eli yrittäjyyteen, teollisuuteen, palveluihin ja matkailuun liittyviä työpaikkoja on kehitettävä, jotta nuoret saadaan pysymään kaupungissa. Olin aikoinaan Porissa maakuntahallituksen puheenjohtajana. Siellä aloitettiin yliopistokeskustoiminta ja ylioppilaspohjainen sisäänotto yhteistyöyliopistojen kanssa. Porin väkiluku on tätäkin kautta kääntynyt nousuun. Koulutus, osaaminen ja sivistys ovat keskeisiä ja niiden kytkeminen elinkeinoelämään.

Miten käyttäydyt paineen alla ja mitkä ovat henkilökohtaisia palautumiskeinojasi? Miten suhtaudut vastoinkäymisiin?

Toikka: Henkilöarvioinnissa ilmeni, että paineensietokykyni oli hyvä. Hallitsen itseni töissä hyvin, eli minua ei saa hermostumaan. Pieni stressi on hyvästä, eli en koe sitä millään tavalla ongelmana.

Puran kiirettä liikkumalla. Yritän joka päivä ottaa itselleni omaa aikaa vähintään puoli tuntia liikkumiseen. Jos on enemmän aikaa, intohimona on myös metsän raivaus. Raivaussaha käteen ja risukkoja perkaamaan. Meillä on Joutsenossa pieni metsätila.

Laine: Olen myönteisesti ajatteleva henkilö. Vaikeatkin tilanteet on tarkasteltava aina mahdollisuuksien kautta. Olen ollut lähes 20 vuotta kuntajohtajan ammatissa. Paineensietokyky on varmasti tullut aika hyvin testattua käytännön elämässä.

Harrastan juoksua, hiihtämistä ja luonnossa liikkumista sekä myös kulttuuriharrastuksia ja lukemista. Ne tuovat vastapainoa.

Osaatko itse erota tehtävästä, jos olet surkea siinä?

Toikka: Varmasti osaan. Jos homma ei toimi, minulla ei ole mitään tarvetta olla sellaisessa työpaikassa. Ei ole ollut sellaista tilannetta missään vaiheessa, etteikö töitä olisi riittänyt.

Laine: Olen nyt kolmannessa kunnassa johtajana, eikä tällaista tilanneetta ole vielä syntynyt. Olen selvinnyt haasteista ihan kohtuullisesti, ja uskon selviäväni jatkossakin. Usko on luja.

Mitä ajattelet kaupunginjohtajana olemisesta sen jälkeen, kun merkittävä osa rahoista ja hallinnosta siirtyy maakunnalle?

Toikka: Olemme harjoitelleet sitä Etelä-Karjalassa jo pitkään. Imatra liittyi Eksoten täysjäseneksi viime vuoden alussa. Meillä on sote-palvelut siirretty jo kuntayhtymään, ympäristöterveydenhuolto vielä siirtyy. Työn luonne muuttuu: iso osa kaupungin päätösvaltaa siirtyy pois maakunnalle, jossa ei ole enää omistajaohjaustakaan.

Kunnalle jää sivistys, kulttuuri ja tekniikka. Millaisen roolin kunnat ottavat elinvoiman kehittämisessä? Itse näen sen mahdollisuutena: pystymme ehkä lobbaamaan entistä voimakkaammin investointeja yritysten suuntaan.

Töitä riittää varmasti muutoksen jälkeenkin.

Laine: Kunnille jää strateginen tehtävä, eli elinvoimaisuus, sivistys, koulutus sekä kulttuuriin, vapaa-aikaan ja kaavoitukseen liittyvät tehtävät. Kouvola on jatkossakin erittäin keskeinen toimija ihmisten hyvinvoinnin, alueen kehittämisen ja yrittäjyyden eteenpäin viemisessä.

Miten turvaat palvelut kaupungin haja-asutusalueiden ihmisille?

Toikka: Sähköisten palveluiden hyödyntäminen luo mahdollisuuksia esimerkiksi sote-palveluissa. Etelä-Karjalassa on otettu käyttöön niin sanottuja Mallu-autoja, joissa hoituvat hyvin monet asiat. Muutaman kerran viikossa mennään syrjemmille alueille autoilla. Ei tarvitse enää ylläpitää kaikkialla kalliita rakennuksia, joissa käyttöaste on kuitenkin hurjan pieni. Keinoja kyllä on, joilla palveluja pystytään kehittämään.

Laine: Kouvolassa on laajat maaseutualueet ja vahvat taajamat sekä kaupunginosataajamat. Nämä muodostavat aika hyvän kokonaisuuden, jossa palveluverkko pitää suunnitella tasapainoisesti. Palveluita on oltava riittävän hyvin saatavilla. On käytettävä niitä vahvuuksia, joita alueilla on. Savonlinnassakin on kuntaliitoksen jälkeen profiloitettu vahvuuksia ja haettu niistä yhtenäisen kunnan kehittämisstrategiaa.

Aiotko luopua sidonnaisuuksista kokonaan, jos sinut Kouvolan edunvalvojaksi valitaan?

Toikka: En ole tällaista vielä ajatellutkaan. Uuden kuntalain mukaan kaikki sidonnaisuudet täytyy ilmoittaa. Lähtisin siitä, että ilmoitusvelvollisuus, asioiden läpinäkyvyys ja seuranta ovat parempi asia kuin irtaantuminen kaikista tehtävistä. Vaihtoehto olisi se, että irtaantuisin esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton hallituspaikasta, jonka koen tärkeäksi vaikutuspaikaksi.

Laine: Mielestäni sellaisia sidonnaisuuksia ei ole. Ainoa on Kuntien takauskeskuksen hallituksen varapuheenjohtajan tehtävä. Näkisin, että se on Kouvolan kaupungin etujen mukaista, koska siellä käsitellään kuntien rahoitukseen liittyviä asioita.