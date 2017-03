Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaismies sai pahoja palovammoja Mörkölinjan tulipalossa — ensihoito kuljetti Töölön sairaalaan Keski-ikäinen mies sai pahoja palovammoja lauantai-iltana tulipalossa, joka sattui Kuusankosken Mörkölinjalla. Hänen tilanteensa on vakava, ja ensihoito kuljetti hänet Töölön sairaalaan Helsinkiin. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teemu Liikkanen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että mies on kouvolalainen ja syntynyt vuonna 1969. Palopaikalla on alkanut tekninen tutkinta ja poliisi selvittää syttymissyytä. Toistaiseksi ei Liikkasen mukaan ole löytynyt rikosepäilyä tai mitään ulkopuolista syytä, joka selittäisi tulipalon syttymistä. Hälytys sauna- ja ulkorakennuksen tulipalosta tuli pelastuslaitokselle noin kello 17.30. Rakennus tuhoutui tulipalossa. Lue koko uutinen:

