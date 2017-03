Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan valtuustoon haluavat viisikymppiset miehet Kouvolan kuntapäättäjäksi mielii 345 kouvolalaista: miehiä 214 ja naisia 131. Ehdokkaiden keski-ikä on noin 50 vuotta. Heistä 17:ää prosenttia onnistaa 9. huhtikuuta pidettävissä kuntavaaleissa. Tuolloin Kouvolan kaupunginvaltuustoon valitaan 59 uutta valtuutettua. Nykyisistä valtuutetuista 17 ei pyri jatkokaudelle. Heistä 10 on miehiä ja 7 naisia. Suhteellisesti eniten lähtijöitä on SDP:ssä: yhtä vaille puolet nykyisistä valtuutetusta lopettaa. Sekä keskustasta että kokoomuksesta kolme lopettaa kuntapoliitikkonsa uran tähän kauteen. Sitoutumattomissa lähtijöiden lukumäärä on kaksi ja kristillisdemokraateissa ja vasemmistoliitossa kummassakin yksi. Ehdokkaista vanhin on 82-vuotias kokoomuslainen. Valtuustouralle haluavista vain 56 on ilmoittanut ilmoittanut olevansa eläkkeellä. Ehdokaslistojen perusteella 63 vuotta täyttäneitä on kuitenkin selvästi enemmän. Alle 40-vuotiaita on eniten Suur-Kouvolan sitoutumattomilla, tasan puolet ehdokkaista. Vihreät tulee hyvänä kakkosena: puolueen listoilla olevista reilut 39 prosenttia on alle 40-vuotiaita. Vihreillä on myös naisehdokkaita muita enemmän. Heitä on jopa miehiä enemmän, liki 58 prosenttia. Vastaavasti vähiten naisia listoillaan on Suur-Kouvolan sitoutumattomilla: 18 ehdokkaasta vain 2 on naisia. kaudella valtuustossa istuu 3 jaalalaista, 7 elimäkeläistä, 8 kuusankoskelaista ja 12 entisen Anjalankosken alueella asuvaa. Valtuutetuista 24 eli noin 40,5 prosenttia asuu entisen Kouvolan alueella. Nyt ehdolla olevista vajaat 34 prosenttia on entisen Kouvolan alueelta: 117 ehdokasta. Jaalasta kuntapolitiikkaan haluaa mukaan vain 6 henkilöä. Kuntavaalit pidetään 9. huhtikuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/12/Kouvolan%20valtuustoon%20haluavat%20viisikymppiset%20miehet/2017222003311/4