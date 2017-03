Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myllykoskelainen Marja-Leena Vainio sai ensimmäisenä naisena Suomessa nuorisoasiainneuvoksen arvonimen Myllykoskelainen Marja-Leena Vainio sai ensimmäisenä naisena Suomessa tasavallan presidentin myöntämän Nuorisoasiainneuvoksen arvonimen. — Tunnustus lämmitti mieltä. Tämä on tärkeä huomionosoitus elämäntyölleni. Erityisesti se, että sain olla ensimmäinen nainen joka arvonimen sai. Vainiolla on pitkä historia nuorisotyön parissa. Hän ollut perustamassa nuorten Ote-työpajoja Kouvolaan. Hän on toiminut nuorisotoimenjohtajana ja perustamassa nuorisokeskus Anjalaa. Hetken aikaa Vainio toimi opinto-ohjaajana Inkeroisten yhteiskoulussa. Tällä hetkellä eläkkeellä oleva Vainio toimii aktiivisesti nuorisotyön Senioreissa. Seniorit kiertävät muun muassa nuorisotyön oppilaitoksissa kertomassa hiljaista tietoa opiskelijoille. — Nuoret ovat aina olleet minulle sydämen asia. Tykkään jutella nuorille ja kuunnella heitä. Työ nuorten parissa juurikaan Vainion mukaan muuttunut vuosien aikana. — Nuorilla on samat kasvunpaikat ajasta riippumatta. Nuoret etsivät itseään ja sitä mitä he haluaisivat elämällään tehdä. Vainio kertoo, että nuorten työttömyys on pysynyt lähes samana kuin mitä se oli 1990-luvulla. Nuorisokerhojen eli nuokkareiden suosio on laskenut teinien keskuudessa viime aikoina. — Nuokkareissa käy nykyään paljon 10—12-vuotiaita. Teinit näkevät toisiaan kotonaan tai kaupungilla. Vainio on uransa aikana auttanut tuhansia nuoria. Hän on nähnyt sekä hyviä että huonoja kohtaloita. — Otan hyvin raskaasti nuorten huonot kohtalot. Yksikään nuori ei saisi jäädä yksin, Vainio toteaa ja katsoo alas. Hän toivoo, että jokaiselle nuorelle löytyisi edes yksi kaveri ja turvallinen aikuinen, johon nuori voi luottaa. — Koulukiusaamista on erittäin vaikea kitkeä kokonaan pois, mutta siihen pitäisi aina puuttua. Myös niihin tapauksiin, joissa opettaja kiusaa oppilasta. Nykynuorten kanssa haasteena Vainio näkee nuorten kielenkäytön ja auktoriteetin puuttumisen. — Opettajat eivät saa nykyään samanlaista auktoriteettia oppilaisiin kuin aiemmin. Olen myös huomannut, että kiroilu on lisääntynyt nuorten keskuudessa. Kirosanoilla höystetään kieltä puhuttiin sitten kenelle tahansa. Myös iittiläiselle rakennusteknikolle Markku Tyrväiselle myönnettiin viime perjantaina Kiinteistöneuvoksen arvonimi. Lue koko uutinen:

