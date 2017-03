Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pilkkijät pulassa tulevaisuudessa — kausi lyhenee molemmista päistä Pilkkijä Tuomo Rakkolaiselle ja kalakavereille säätilojen muutoksesta on viime vuosina koitunut harmia. — Talvet ovat tulleet jo useampana vuotena myöhemmin ja ovat myös jääneet lyhyemmiksi. Rakkolainen muistelee kaiholla Urajärven jäänlähtöarpajaisia. — Jäät lähtivät vuonna 1987 toukokuun 17. päivänä. Tuolla vuosikymmenellä jäät lähtivät ainoastaan yhtenä vuotena huhtikuun puolella. Nykyisin jäät sulavat huhtikuussa. Talven lyhentymisen ohella Rakkolainen on havainnut toisenkin epämiellyttävän muutoksen. — Tuulet ovat voimistuneet. Ulkona tuulee aina vaikka olisi 20 astetta pakkasta. Suomen ympäristökeskuksen hydrologi Johanna Korhonen vahvistaa Rakkolaisen havainnot oikeiksi. — Järvien jäätyminen on myöhentynyt ja sulaminen aikaistunut. Järvet myös sulavat ja jäätyvät uudestaan. Tämä on yleistynyt 2000-luvulla, Korhonen sanoo. SYKE:llä ei ole seurantaa Kouvolan seudun vesistöjen jäätymisestä, mutta Saimaalla tapahtuneesta muutoksesta on seurantatietoja vuodesta 1885 alkaen. — Saimaan jäätymisen ajankohdassa näkyy selvä muutos. Tällä vuosituhannella Saimaa on jäätynyt useamman kerran vasta vuodenvaihteen jälkeen. Jäät lähtivät Saimaalta 1980-luvulla pääsääntöisesti vasta toukokuussa. Tällä vuosikymmenellä Saimaa on luopunut jääpeitteestään jo hyvissä ajoin huhtikuun puolella lukuunottamatta vuotta 2013, jolloin jäät lähtivät 1. toukokuuta. Vähälumisuus vaikuttaa myös jään rakenteeseen. Rakkolainen sanoo järvien jään olevan monin paikoin paksua teräsjäätä. — Ennen pinnalla ollut kohvajää suojasi teräsjäätä sulamiselta keväällä. Metsälammille pääsi pilkkimään vielä 10—15 vuotta takaperin vappuna. Pilkkimiehet ovat sopeutuneet uuteen tilanteeseen. — Laituripilkkejä on niin pitkään kunnes järvet jäätyvät. Keväällä aloitamme onkimisen pitkällä vavalla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/12/Pilkkij%C3%A4t%20pulassa%20tulevaisuudessa%20%E2%80%94%20%20kausi%20lyhenee%20molemmista%20p%C3%A4ist%C3%A4/2017222005363/4