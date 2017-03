Uutinen

Kouvolan Sanomat: Starboxin kakkuvinkit ensi viikolle: iso gluteeniton täytekakku, New Yorkin juustokakku ja pikkukakkuja pilalle menneestä kääretortusta Starboxin bloggaajilta löytyy monenlaisia kakkuvinkkejä. Ison gluteenittoman täytekakun ohje löytyy Willasarkon blogista. Kakku on tehty kääretorttulevyistä. Joskus kääretorttulevylle voi käydä kuten Tiipii-blogin Emma-Riikalle — taikinalaatta rakastui leivinpaperiin. Lopputuloksena syntyvät kakkukasat eli pikkukakut. Aavan meren itäpuolen -blogin Mrs B kertoo ohjeen klassiseen New Yorkin juustokakkuun, jota paistetaan ensin tunti ja sen jälkeen annetaan olla toinen tunti vielä uunin jälkilämmössä. Mukana on myös vadelmamelban ohje. Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

