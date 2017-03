Uutinen

Kouvolan Sanomat: Talvilajit ovat tulevaisuudessa ahdingossa — lumen puute vaivaa jo nyt Kouvolassa Reen eteen valjastetut samojedinkoirat Nuuka, Saita ja Visu yrittävät vimmatusti päästä liikkeelle. Reki liikahtaa hieman jäisellä pihalla, vaikka Elina Lassi seisoo jarrun päällä. — Sompasella olemme ajaneet kerran tänä talvena, mutta lumenpuutteen takia monia vetokoirien kisoja on jouduttu perumaan, Hirvelässä asuva Lassi sanoo. Etelä-Suomen talvet vaikeuttavat vetokoirille lajinomaisen liikunnan järjestämistä. Vajaat kymmenen vuotta lajia harrastanut Lassi on päässyt ajamaan koiriensa kanssa muun muassa Etelä-Karjalan puolella Ylämaalla. Monet alan harrastajat, kuten Lassi, käyvätkin paljon Pohjois-Suomessa. — Käymme myös Lapissa vuosittain. Sulan maan aikaan harjoittelemme kärryllä ja kickbikellä. Ilmatieteen laitoksen meteorologi, filosofian tohtori Antti Mäkelä ei lupaa helpotusta talvilajien harrastajien ankeuteen. Päinvastoin. Jo nyt vähäiset lumipäivät vähenevät tuntuvasti nykyisestään tulevina vuosikymmeninä. — Ilmaston on havaittu lämpenevän reippaalla vauhdilla viimeisten vuosikymmenten ajan. Syynä on ilmakehän oheneminen, Ilmastokeskuksen sää ja ilmastoryhmän vetäjä sanoo. Lumipäivien määrä on vähentynyt radikaalisti erityisesti Etelä-Suomessa. Kouvolassa oli vielä 1980-luvulla olla jopa 120 — 180 lumipäivää. Tällä vuosikymmenellä niitä on enää 90 — 120. Nykyennusteiden mukaan lumipäivien lukumäärä painuu Kouvolassa reilusti alle sadan vuosisadan loppupuolella. Elina Lassilla on edessään sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamaan pysyvään säätilan muutokseen. — Olen myös miettinyt muuttoa pohjoisemmaksi, mutta työpaikkani on Kouvolassa. Ilmatieteen laitoksen tutkimuksissa käytettävien ilmastomallien perusteella Suomessa sään lämpeneminen on jopa kaksi kertaa voimakkaampaa kuin maapallolla keskimäärin. — Sijaitsemme aika lähellä pohjoisnapaa. Lumipeitteen kutistumisen ja jäämeren pinta-alan pienenemisen takia auringon säteilyä imeytyy entistä enemmän veteen eikä se enää heijastu takaisin lumesta ja jäästä, Mäkelä sanoo. Kuusankoskelainen Matti Henttonen nautti alkuviikosta aurinkoisesta säästä Sompasen jäällä. Talvien lyheneminen on leikannut rajusti Imatralta Kouvolan seudulta noin 40 vuotta takaperin Kouvolaan muuttaneen latuketun hiihtokilometrejä. — Noin 35 vuotta sitten pystyin hiihtämään lokakuusta huhtikuuhun. Tänä päivänä hiihtäminen vaatii järjestelyjä, Sompasta kiertävä Henttonen sanoo. Takavuosina perinteisiä latuja Kouvolan seudun metsissä tahkonnut Henttonen ei viime talvenakaan rohjennut hakeutua muille latu-urille. — Kuulin niiden olevan aika jäisiä. Tänä vuonna kyselin kaverilta, että missä hän hiihtää. Kun tulin tänne, niin parkkipaikka olikin täynnä. Kansalaisten havainnolle talvisään muutoksesta on tieteellistä pohjaa. Ihmisen ilmakehään tuottaman hiilidioksidin määrän kasvua on seurattu jo vuosia. — Tiedämme aika hyvin, mitkä eri ilmiöt ilmakehässä vaikuttavat joko lämmittävästi tai viilentävästi. Tiedetään minkälainen vaikutus on vaikkapa 30 vuoden päähän sillä, että hiilidioksidia pääsee ilmakehään tietty määrä, Antti Mäkelä Ilmatieteen laitokselta vahvistaa. Mäkelän mukaan ilmastonmuutoksen vaikutuksien ennustaminen on varmempaa kuin lähitulevaisuuden säätilan ennustaminen. Teollisuuden, liikenteen, maatalouden ja kotitalouksienkin hiilijalanjälki tekee hallaa ilmakehälle. Suurimmat hiilidioksidipäästöt syntyvät fossiilisista polttoaineista öljystä, maakaasusta ja hiilestä. — Muutos pystytään mittaamaan satelliiteista. Siinä on selvä nouseva trendi, joka on yhteydessä teollistumiseen. Suomalaisia ladulle patistelevassa Suomen Ladussa on jo tartuttu härkää sarvista ilmastonmuutokseen varautuen. — Toimme tänä vuonna fat bike -pyörät Paloheinän hiihtopalvelun rinnalle. Olemme myös miettineet rullasuksia vaihtoehtona, hiihtopalvelupäällikkö Saija Koro sanoo. Pääkaupunkiseudun hiihtomekaksi muodostuneessa Paloheinässä on tykkilumen avulla päästy hiihtämään jo hyvissä ajoin viime vuoden puolella. — Pyörät ovat vastanneet hyvin tarvetta. Niillä pääsee menemään hyvin lumihangessa. Hankia on Ilmatieteen laitoksen tämän hetken näkemyksen mukaan vielä nykyistä vähemmän vuosisadan edetessä. — Mitä lähemmäs mennään vuosisadan loppua, niin sitä epätodennäköisempiä ovat kunnon talvet varsinkin Etelä-Suomessa, Antti Mäkelä sanoo. Laskettelukeskuksissa kuluva kausi on ollut hyvä. Suomen hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors sanoo, että etelässä ja rannikolla mennään sään armoilla ja kelit vaihtelevat nopeammin kuin Pohjois-Suomessa. — Tämä kausi alkoi aika aikaisin verrattuna pariin edelliseen kauteen verrattuna. Marraskuun alkupuoliskolla avattiin Uudellamaalla kolme laskettelukeskusta. Kuluva kausi on pitkä, koska lunta päästiin tykittämään ajoissa pakkasten ansiosta. Tykitetty lumi kestää paremmin kuin luonnonlumi. — Laskijat lähtevät terasseille, golfaamaan, puhdistamaan veneiden pohjia tai fillarihommiin ennen kuin lumet lähtevät rinteistä. Keskukset ovat laajentaneet toimintaansa myös maastopyöräilyn ja muiden oheispalveluiden tarjontaan. Näin on tehnyt myös Kouvolassa toimiva Mielakka. — Yhä useamman rinnekeskuksen toiminta on muuttumassa ympärivuotiseksi. Lindfors jättää jokaisen itsensä pääteltäväksi sen, onko taustalla ilmastonmuutokseen varautumista vai liiketoiminnan kehittämistä. Ryhmäpäällikkö Antti Mäkelä sanoo, että olemme kekseliäästi paikanneet lumettomuutta tekolumella laskettelurinteissä ja hiihtoladuilla. Lumen tuomaa valoa maisemaan ei kuitenkaan saa. Laskettelurinteiden avaaminen onnistuu nykyisellä tykkilumella ainakin niin kauan kuin pakkasta riittää. — Pakkaspäiviä lähivuosikymmeninä varmasti on Kouvolassakin. Sitten kun talvella ei päästä pakkaselle, se alkaa vaikuttamaan jollei jotain uutta keksitä siihenkin, Mäkelä pohtii. Pohjois-Kymenlaakson moottorikelkkailijoiden puheenjohtaja Matti Simola muistelee kaiholla aikaa liki parikymmentä vuotta taaksepäin. — Kun aloitin, niin lunta oli virallisten mittausten mukaan 60 — 80 senttiä. Sitten tuli muutaman vuoden kuluttua huono talvi ja perään monta hyvää. Vaikka peltipailakoiksikin kutsuttavat kelkat hurautettiin käyntiin tänä vuonna jo ennen joulua on takana neljä kehnoa talvea. Pohjois-Suomen loistavat kelkkailuolosuhteet ovat tulleet yhä useamman eteläisen harrastajan ohjelmaan. Lunta jäähdyttämiseen vaativan moottorikelkan rinnalle on myös hankittu korvaavia menopelejä. — Moni ajelee jo mönkkärillä kelkan ohella. Mönkkärin voi ostaa talveksi telaketjut pyörien paikalle. Jos menee näin kuin viime vuosien aikana, niin ei täällä enää kelkkailla 15 vuoden kuluttua. Lapissa lumesta saadaan nauttia paljon muuta maata pidempään. Siinäkin tosin piilee pieni riski ilmastolle, Ilmatieteen laitoksen Antti Mäkelä muistuttaa. — Ihmiset ehkä matkustavat enemmän Lappiin. Se lisää hiilijalanjälkeä. Suomessa on odotettavissa suuria lämpötilojen vuosivaihteluita. Leutojen ja vähälumisten talvien keskellä voi pakkaslumi narskua kengän alla vanhaan malliin. — Vaikka mennään muutamia vuosikymmeniä eteenpäin, niin todella kylmä ja luminen talvi saattaa tulla lämpimien jälkeen. Mäkelä muistuttaa myös uusista uhkakuvista, vaikka Pariisin ilmastokokouksessa viime vuonna tehty sopimus antoi aihetta juhlaan. Yhdysvaltojen nykyisen presidentin Donald Trumpin valinta uhkaa kiihdyttää kasvihuoneilmiötä. Trump on avaamassa kaivoksia ja teollisuuslaitoksia, jotka tuottavat runsaasti hiilidioksidipäästöjä. — Siksi joku näistä pessimistisistä skenaarioista on toteumassa tätä menoa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/12/Talvilajit%20ovat%20tulevaisuudessa%20ahdingossa%20%E2%80%94%20lumen%20puute%20vaivaa%20jo%20nyt%20Kouvolassa/2017222000424/4