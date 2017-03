Uutinen

Kouvolan Sanomat: Asuntosijoittajista tuli asunnottomien oljenkorsia — asunnottomuus ei riitä perusteeksi vuokra-asunnolle Kouvolan kaupungilta vuokra-asuntoa hakevan on täytettävät tietyt kriteerit. — Hakijalla pitää olla hyvin perusteltu pätevä syy, kuten opiskelu- tai työpaikka. Muu hyvä syy voi liittyä perhesuhteisiin, asiakaspalvelupäällikkö Riitta Järvinen Kouvolan Asunnoista sanoo. Päivittäin tulevista hakemuksista suurin osa tulee kouvolalaisilta. — Jonkun verran näkee hakemuksista, että asuntoa haetaan monelta eri paikkakunnalta. Kouvolalaiset asuntosijoittajat Pirkko ja Juha Haapsaari tarjosivat Ylen Perjantai-ohjelmassa esiintyneelle helsinkiläiselle asunnottomalle pariskunnalle vuokra-asunnon Mikkelin Ristiinasta. Teko sai paljon julkisuutta, mutta Haapsaarille kyse on kuitenkin aivan normaalista liiketoiminnasta. — Tämä ei ole mitään hyväntekeväisyyttä vaan liiketoimintaa. Mikäs sen hienompaa, jos yhä useampi ihminen voisi tehdä sellaista työtä, että voi samalla auttaa hankkimalla itselleen toimeentuloa, Pirkko Haapsaari sanoo. Pääkaupunkiseudulla on paljon asunnottomia, mutta heille ei ole asuntoja. Maakuntakaupungeissa asia on toisinpäin. Haapsaari sanoo olevansa tiukka, mutta inhimillinen ja joustava. Vuokrien valvonnasta hän ei tingi. — Jos rästejä tulee, niiden maksuaikatauluista voidaan neuvotella. Kouvolan Asunnoissa käydään jokainen asuntohakemus huolella läpi. Kynnys vuokrasopimuksen päättämiselle on melko korkea. — Vuoden mittaan niitäkin on. Hyvin pitkään neuvottelemme maksusuunnitelmista. Yritämme pitää asukkaista kiinni, Järvinen sanoo. Lue koko uutinen:

