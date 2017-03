Uutinen

Kouvolan Sanomat: Green deal ajaa kauppaketjuja ekologisemmiksi — muovikassien kulutus kuriin Suomalaisten kauppojen muovikassien vähentämistalkoita vauhdittaa EU-direktiivi. Pakkausjätedirektiivi edellyttää jäsenmaiden vähentävän selvästi muovikassien kulutustaan. Suomen osalta se tarkoittaa, että nykyisestä 55 muovikassista kansalaista kohden meidän pitäisi päästä 40 muovikassiin vuodessa. Aikaa on vuoteen 2025 asti. Jäsenmailta edellytetään myös raportointia siitä, miten asia etenee. Ympäristöministeriö ja Kaupan liitto solmivat viime lokakuussa Green deal -sopimuksen, jossa sovitaan, millä keinoilla muovikassien kulutusta pyrittään vähentämään. Sopimukseen ovat sitoutuneet Suomen suurimmat vähittäiskauppaketjut Kesko Oyj, Lidl Suomi, SOK, Stockmann ja Tokmanni Oy. Sopimus antaa tässä vaiheessa vähittäiskaupalle vallan päättää itse toimista, joilla muovikassien käyttöä vähennetään. Sopimus kehottaa kauppoja ohjaamaan asiakkaiteen neuvonnalla ja valistuksella. Erikseen mainitaan kuitenkin myös muovikassien tekeminen maksulliseksi sekä se, ettei kassoilla enää tarjota ohuita muovipusseja. EU:n lisäksi muovikassien vähenemistä valvotaan kansallisella tasolla. Ympäristöministeriön on tehtävä selvitys kolmen vuoden päästä sopimuksen allekirjoittamisesta eli viimeistään 31.10.2019. Jos silloin katsotaan, etteivät kaupan omat toimet riitä, ministeriö pohtii muita keinoja vähentää muovikassien kulutusta. Sopimuksen ja EU-direktiivin taustalla on halu vähentää luontoon kulkeutuvan muovijätteen määrää. Vaikka yhä suurempi osa muovikasseista ja -pusseista valmistetaan biohajoavista materiaaleista, kuormitus on silti raskas. Viime aikoina on erityisen suurta huolta herättänyt muovijätteen kulkeutuminen meriin ja sisävesiin. Lue koko uutinen:

