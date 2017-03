Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo aloitti ja päätti kautensa kotivoitolla Nyt ollaan positiivisella mielellä. KooKoo on onnistunut päättämään sekä tämän että viime kauden jääkiekon Liigassa voittoon. KooKoo pesi maanantaina Hämeenlinnan Pallokerhon 6—4 (1—1, 2—2, 3—1) Kouvolan jäähallissa, jossa kauden viimeistä ottelua seurasi 3042 katsojaa. KooKoo sijoittuu sarjassa 13:nneksi. HPK oli jo ennen Kouvolan-reissuaan varmistanut viitossijan ja siten suoran puolivälieräpaikan. Kuusi kuukautta sitten KooKoo avasi kautensa 3—2-kotivoitolla SaiPasta. Josh Green iski tehot 2+1 ja Juha-Pekka Haataja mellasti 0+3. Sama kaksikko oli esillä myös kauden päätösottelussa. Green toi ylivoimamaalillaan KooKoon tasoihin 1—1:een avauserässä. Haataja puolestaan räpäytti toisessa erässä neljässä ja puolessa minuutissa kaksi maalia, joilla KooKoo karkasi 3—1-johtoon. Kerhon tultua vielä toisessa erässä rinnalle Otto Paajasen ja Teemu Turusen osumilla, KooKoo kiihdytti päätöserässä uudelleen kahden maalin johtoon. Maalintekijät olivat seuran omia kasvatteja: 15. liigaotteluaan pelannut Olli Korhonen junttasi uransa toisen maalin. Mikko Virtasella (1+2) maaleja on nyt yhdeksän 66 pääsarjaottelussa. Kolmas KooKoo-kasvatti Santeri Salmela puolestaan saalisti lyhyen ajan sisällä jo kolmannen syöttöpisteensä Liigassa. Kauden päätösottelussa oli tunnetta etenkin Greenillä, joka pelasi viimeisen ottelunsa KooKoossa ja kenties samalla koko urallaan. KooKoon verkkosivujen haastattelussa kanadalaiskapteeni sanoi, että hän antaa nyt aikaa perheelleen, sillä hän ei halua tehdä lopullista päätöstään tunteiden vallassa. KooKoo voitti kauden 60 ottelustaan 22. Pisteitä kouvolalaisjoukkue raapi kasaan tasan 70. Viime kaudella voittojen määrä oli 26, ja pisteitä kertyi 78. Vaikkei KooKoosta vielä pudotuspelijoukkuetta kuoriutunutkaan, jotakin KooKoo tekee kuitenkin koko ajan oikein. Viime kaudella joukkue taisteli Liigassa eniten tasapelejä varsinaisella peliajalla, ja nyt päättyneellä kaudella KooKoo on saman tilaston kakkonen. KooKoon lähtökohdat pienine budjetteineen huomioon ottaen nämä ovat jo arvokkaita suorituksia sinänsä. Lue koko uutinen:

