Kouvolan Sanomat: KooKoon kausi päättyy Josh Greenin läksiäisiin KooKoo pelaa jääkiekon Liigassa kauden viimeisen ottelunsa tänään maanantaina.Kouvolalaisjoukkue kohtaa Kouvolan jäähallissa Hämeenlinnan Pallokerhon, joka sijoittuu runkosarjassa viidenneksi.Kouvolalaisittain ottelua ja sen lopputulosta mielenkiintoisempi asia on kapteeni Josh Greenin viimeinen esiintyminen KooKoossa. Ottelu on samalla Greenille, 39, mahdollisesti koko uran viimeinen.Green on kärsinyt tällä kaudella vakavista päähän kohdistuneista tälleistä. Hän oli loukkaantuneena poissa 18 ottelusta kolmen eri kolhun takia marras—tammikuussa.Joulutauon jälkeen Green on ollut pelikunnossa vain kahdeksassa ottelussa. Niistäkin kahdessa jääaika on jäänyt konkarille vaatimattomasti alle kymmenen minuutin. Se kertoo siitä, kuinka vaikeaa hänellä on ollut vammojen ja sairastelujen takia.Pelaamissaan 37 ottelussa Green on tehnyt kymmenen maalia ja antanut kuusi maalisyöttöä. Viime kaudella Green iski KooKoossa 58 ottelussa tehot 19+24=43.191-senttinen ja 102-kiloinen Green on ollut kouvolalaisjoukkueelle myös henkisesti suuri johtaja. 11 kauden aikana kahdeksassa eri seurassa yli 350 NHL-ottelua pelannut kanadalainen Green pelasi ennen Kouvolaan tuloaan kaksi kautta Tampereen Tapparassa. Molemmat kaudet päättyivät SM-hopeatunnelmiin. Lue koko uutinen:

