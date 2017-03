Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan aikuispalvelujen johtaja Vesa Toikka pääsi haastatteluun Lappeenrannan superjohtajaksi Kouvolan aikuispalvelujen johtaja Vesa Toikka pääsi haastatteluun Lappeenrannan hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtajaksi. Kaikkiaan viisi superjohtajan paikkaa hakenutta haastatellaan. Joukossa on myös terveystieteiden maisteri Petri Tani Anjalasta. Tani työskentelee ammattikorkeakoulu Laurean aluejohtajana. Haastatteluun kutsutaan myös kasvatustieteiden tohtori Minna Riikka Järvinen Sipoosta, kasvatustieteen maisteri Mari Routti Lappeenrannasta ja oikeustieteen kandidaatti Tuija Willberg Lappeenrannasta. Tällä hetkellä Willberg työskentelee Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimen johtajana. Routti on puolestaan Lappeenrannan perusopetusjohtaja. Valintatyöryhmän valitsi haastateltavat 15 hakijan joukosta. Haastattelut tehdään maaliskuun lopulla ja kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää valinnasta 24. huhtikuuta. Uusi hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimiala perustetaan kesäkuun alussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/13/Kouvolan%20aikuispalvelujen%20johtaja%20Vesa%20Toikka%20p%C3%A4%C3%A4si%20haastatteluun%20Lappeenrannan%20superjohtajaksi/2017522014307/4