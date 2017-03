Kouvolan kaupunginvaltuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan – seuraa tästä kokouksen kulkua

Kuva: Lukas Pearsall

Kello 18.26. Palvelumallin käsittely jatkuu yhä. Kaisa Spies (vihr.) pitää juuri vihreiden valtuustoryhmän puheenvuoroa. Kirjoitamme aiheesta enemmän myöhemmin tällä viikolla. Tänään keskitymme seuraavaan asiakohtaan.

Marjo Lakka (sd.) sen hyvin muotoili:

”13. maaliskuuta on historiallinen päivä. 77 vuotta sitten päättyi talvisota. Tänään valitsemme uuden kaupunginjohtajan.”

Kello 17.26. Tervetuloa seuraamaan Kouvolan kaupunginvaltuuston kokousta Kouvolan Sanomien verkkosivuille.

Kokous alkoi tänään kello 17, ja jo nyt on edetty asiakohtaan numero seitsemän, Kouvolan tulevaisuuden palvelumalli 2030. Seuraavaksi on vuorossa illan kohokohta eli uuden kaupunginjohtajan valinta. Kun kohdan käsittely alkaa, aloitamme reaaliaikaisen seurannan.

Kokouksessa on paikalla lähes kaikki varsinaiset valtuutetut. Sitoutumattomien Vesa Kaarlammen tilalla on Kari Soininen, perussuomalaisten Jari Lindströmiä paikkaa Juha Ripattila ja keskustan Janne Wallin tilalla on Kirsi Seppälä. Kaikkiaan valtuutettuja on salissa 59.

Ilmapiiri on ollut toistaiseksi varovaisen jännittynyt. Sali on täynnä keskittyneitä kasvoja.

Kaupunginhallituksen valmistelutyöryhmän mielestä vahvimmat ehdokkaat pestiin ovat Imatran hallintojohtaja Marita Toikka ja Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine. Marita Toikka on paikalla ja otti valtuutetut vastaan kättelemällä. Janne Laine seuraa kokouksen kulkua Savonlinnassa.

Kaupunginjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 12 henkilöä. Lisäksi kaksi henkilöä, joista toinen Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm, antoi virkaan suostumuksensa. Rönnholmia on pidetty ennakkoon SDP:n ykkösvaihtoehtona.