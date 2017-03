Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan vaarallisin liittymä on Korjalankadun ja Kaupinkadun liittymä — pelti on kolissut risteyksessä 19 kertaa viiden vuoden aikana Kouvolan vaarallisin liittymä on Korjalankadun ja Kaupinkadun liittymä. Se selviää Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen ja Kouvolan teettämässä liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Turvattomimmaksi paikaksi koetaan Ely-keskuksen ja kaupungintalon välinen suojatie. Katso muut turvattomaksi koetut paikat tästä. Liikenneturvallisuussuunnitelman ongelmia on analysoitu muun muassa onnettomuustilastoista sekä eri tahoille, kuten asukkaille, päättäjille, koululaisille ja kuntien työntekijöille toteutettujen kyselyjen perusteella. — Onnettomuustilastot ja turvattomiksi koetut paikat eivät mene ihan yksi yhteen. Esimerkiksi turvattomimmaksi koettu Salpausselänkadun suojatie Salpakeskuksen kohdalla ei nouse juuri lainkaan esille onnettomuustilastoissa. Turvattomiksi koetuissa kohteissa saattaa olla paljon esimerkiksi läheltä piti -tilanteita, mikä tekee niistä turvattoman tuntuisen, sanoo liikenneturvallisuussuunnitelman projektipäällikkö Juha Heltimo. Liikenneturvallisuussuunnitelman konkreettiset parannusehdotukset valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Heltimon mukaan toimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon sellaiset turvattomiksi koetut kohteet, joissa sattuu myös onnettomuuksia. Kouvolaan on perustettu liikennetyöryhmä, jonka päätehtävä on liikennekasvatus ja viestintä. Liikennekasvatuksen ja viestinnän osalta avainteemoja ovat muun muassa nopeusrajoitusten noudattaminen, suojatiekulttuuri, turvalaitteiden ja -välineiden käyttö, tarkkaamattomuus sekä ajokunto ja -terveys. Liikenneympäristön parannuksissa pääpaino tulee olemaan pienehköissä ja kustannustehokkaissa hankkeissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/13/Kouvolan%20vaarallisin%20liittym%C3%A4%20on%20Korjalankadun%20ja%20Kaupinkadun%20liittym%C3%A4%20%E2%80%94%20pelti%20on%20kolissut%20risteyksess%C3%A4%2019%20kertaa%20viiden%20vuoden%20aikana/2017222010310/4