Kouvolan Sanomat: Marita Toikka haluaa tehdä Kouvolasta avoimen ja keskustelevan kaupungin: ”Yhteistyö on avain ihan kaikkeen. Sooloilusta pitää päästä eroon.” Kouvolan kaupunginvaltuusto valitsi maanantai-iltana Marita Toikan kaupunginjohtajaksi täpärän äänestyksen jälkeen. Toikka voitti toiseksi tulleen ehdokkaan, Savonlinnan kaupunginjohtajan Janne Laineen kolmen äänen erolla 31—28. — Kannatan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja yhteistyökykyä. Keskustelua täytyy käydä entistä enemmän yli puoluerajojen. Myös yhteistyötä viranhaltijoiden ja päättäjien välillä tulee parantaa, Toikka sanoo. Toikka aloittaa virassaan kevään aikana. Tarkka ajankohta selkiytyy keskusteluissa viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöiden kanssa. Käytännössä hän alkaa perehtyä kaupungin asioihin kunnolla jo huomisesta alkaen. — Alan heti kartoittaa, miten Kouvola on valmistautunut maakuntauudistukseen. Toukokuussa pidettävään Kouvola-päivään aion jo osallistua virallisesti kaupunginjohtajana. 43-vuotias Toikka toimii tällä hetkellä Imatran hallintojohtajana. Hänellä on myös laki- ja hallintoalan yritys. Toikan mukaan Imatralla on löydetty kaupungin kehittämiseen yhteinen tahto. — Imatralla puhutaan Imatra-puolueesta. Kouvolalaisten tulisi löytää sama asenne. Kaupunkilaisten pitää olla ylpeitä Kouvolasta. Toikka seurasi maanantain kokousta paikanpäällä Kouvolan kaupungintalon valtuustosalissa. Hän otti valtuutetut vastaan kättelemällä ja vastaili kysymyksiin kokoustauoilla. — Äänestys oli niin tiukka, että läsnäolosta saattoi olla hyötyä. Keskustelut varmasti vahvistivat näkemyksiä siitä, millainen henkilö olen. Kouvola saa minusta vahvan ja yhteistyökykyisen naisjohtajan. Äänestystuloksen ratkettua onnittelijoiden joukko oli suuri. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Tapio Karvonen summasi Toikan kannattajien ajatukset: — Tämä oli kuin olisi voittanut jalkapallo-ottelun rangaistuspotkuilla. Paljon onnea! Toikka aikoo muuttaa Kouvolaan. Hänen mukanaan kaupunkiin muuttavat aviomies ja kaksi lasta. Maanantai-iltana matka jatkui vielä perheen kotiin Lappeenrantaan. — Huomenna on normaali työpäivä Imatran kaupungin palveluksessa. Juhlitaan voittoa kunnolla sitten, kun tullaan Kouvolaan. Lue koko uutinen:

