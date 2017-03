Uutinen

Kouvolan Sanomat: Marita Toikka on Kouvolan uusi kaupunginjohtaja Kouvolan uusi kaupunginjohtaja on valittu. Marita Toikka sai toisella kierroksella 31 ääntä. Janne Laineen äänimäärä oli 28. Salissa raikui tuloksen julistamisen jälkeen äänekkäät aplodit. Kello 21.01. Marita Toikka kiittää valtuutettuja vuolaasti: "Kiitos. Nöyrä kiitos tästä. Meillä on hieno mahdollisuus viedä Kouvolaa eteenpäin. Elinvoima, koulutus, hyvinvointi. Siinä on kolme ydinasiaa. Päätökset pitää tehdä yhteistyössä. Emme pärjää, jos täällä ei keskustella yli ryhmien. Olen aivan varma, että Kouvola tulee olemaan aivan loistava Kouvola meille kaikille." Kello 20.49. Toisen kierroksen äänestys alkaa. Tulos ratkeaa pitkälti sen perusteella, ketä SDP:n ryhmän jäsenet äänestävät. Rönnholm oli ennakkoon heidän valintansa. Suljetussa lippuäänestyksessä ei voida toki varmuudella sanoa, kuka on äänestänyt ketäkin. Ensimmäisen kierroksen tulos! Janne Laine 20 ääntä, Marita Toikka 25 ääntä, Riku Rönnholm 14 ääntä. Äänestys etenee toiselle kierrokselle, jossa ovat mukana vain Janne Laine ja Marita Toikka. Kello 20.41. Äänet on annettu. Vaaliuurnana toimii metallinen astia, joka näyttää joko tyylikkäältä roskakorilta tai sampanjan viilennysastialta. Ääntenlaskijoina toimivat Marjo Lakka (sd.) ja Toni Lampiranta (kesk.). Kello 20.31. Kokous jatkuu. Sihteeri jakoi äänestysliput. Valtuutetut käyvät äänestämässä yksi kerrallaan, aakkosjärjestyksessä. Tässä vaiheessa saa äänestää ketä tahansa. Jos joku ehdokas saa yli puolet äänistä, vaali päättyy. Muussa tapauksessa mennään toiselle kierrokselle. Kello 20.30. Marita Toikka on saanut eniten kannatuspuheenvuoroja. Hän seuraa keskustelua paikanpäällä: "Totta kai olo on vähän jännittynyt. Toivottavasti Kouvola valitsee parhaan kaupunginjohtajan Kouvolalle", hän sanoo. Melko diplomaattista. TAUKO. Puheenjohtaja Helminen päästää valtuutetut viiden minuutin neuvottelutauolle. Kello 20.20. Hannu Kähärä (kok.) sanoo olevansa erittäin tyytyväinen siitä, että hänen valtuustokautensa on päättymässä. Päätöksenteko on kuulemma tökkinyt: "Kaikkein kamalinta on pitää tällaisia neuvottelutaukoja. Minä äänestän Toikkaa piste." Kello 20.19. Sari Palm (kd.) näkee, että kaikki viidestä soveltuvuuskokeisiin osallistuneista ovat erittäin hyviä vaihtoehtoja kaupunginjohtajaksi. Hänen mielestään valtuutettujen olisi tärkeää antaa valitulle joka tapauksessa hyvä tuki. ”Ilmapiiri tämän päivän kokouksessa on ollut tukahduttava aika ajoin. Toivon teille onnea vaaleihin mutta myös rohkeutta katsoa samaan suuntaan. Toivon johtajaa, joka johtaa meitä yhteen suuntaan.” Kello 20.16. Jukka Nyberg (sd.) pyytää, että kokouksessa pidetään neuvottelutauko ennen äänestämistä. Puheenjohtaja Helminen sanoo, että tauko on syytä pitää. Kello 20.14. Arto Sahamies (kd.) on sitä mieltä, että valtuustolla on paljon hyviä vaihtoehtoja. Hänen mukaansa kaikkein sopivin olisi Janne Laine. Kello 20.12. Myös Jouni Suninen (demokraattiset) ilmoittautuu Toikan kannattajaksi: ”Pidän juristikoulutusta tärkeänä kaupunginjohtajalle. Meille on tullut bumerangina päätöksiä hallinto-oikeudesta.” ”Kaiken kaikkiaan hän on erinomainen ehdokas.” Kello 20.08. Antti Koivisto (sd.) huomauttaa, että kaupunki tarvitsee johtajan, joka ajaa sydämellään Kouvolan etua: "Edunvalvonta ei edelleenkään ole sillä tasolla, jolla sen pitäisi olla." Hän ei ota kantaa, kuka ehdokkaista olisi paras johtaja Kouvolalle. Kello 20.05. Jouko Leppänen (kok.) kehuu Marita Toikkaa. Aikaa on jo kulunut viitisen minuuttia. (Helminen katsoo merkitsevästi, toim. huom.). Leppänen pitää hyvänä asiana sitä, että Toikka on tosissaan tulossa Kouvolaan. Kuulemma lapsellekin on jo valittu kaupungista sopiva koulu. Toisaalta hän sanoo, että Toikka ei ole väkisin tulossa tänne eläkevirkaan. Sitäkin Leppänen pitää hyvänä asiana. Kello 20.00. Perussuomalaiset esittää kaupunginjohtajan vaaliin Janne Lainetta ja Marita Toikkaa. Kokoomus esittää Marita Toikkaa, keskusta Janne Lainetta. Kello 19.59. Pekka Korpivaara (pro) kehui monisanaisesti Marita Toikkaa. "Pidän Marita Toikkaa erittäin pätevänä. Hänen vahvuuksinaan pidän pitkää johtajakokemusta ja ahkeraa toimimista elinvoimaisuuden parantamisessa. Elinvoimaisuutta tämä kunta kaipaa. Hänellä on paras mahdollinen koulutus kaupunginjohtajan virkaan. Meillä on erittäin heikko lakiosaaminen verrattuna moniin muihin kuntiin. Iältään hän on varsin sopiva. Hän ehtii toimia vielä kauan Kouvolan puolesta mutta on myös hyvin kokenut." Kello 19.52. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) kertoi valintaprosessista. Sitten Outi Kasurinen (sd.) ehdotti virkaan Riku Rönnholmia. Kello 19.48. Kaupunginvaltuusto suorittaa kaupunginjohtajan vaalin. Valtuusto hyväksyi, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen ja edellyttää terveydentilaa koskevaa selvitystä. Kello 19.47. Palvelumallin käsittely on ohi. Kaupunginjohtajan valinta alkaa. Kello 19.00. Valtuuston puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) paukautti nuijan pöytään ja keskeytti kokouksen 15 minuutin ajaksi kesken Jari Larikan (kok.) puheenvuoron. Puheenvuoro oli kestänyt 17 minuuttia. 15 minuutin kohdalla Helminen huomautti Larikkaa toistamiseen puheenvuoron kolmen minuutin maksimikestosta. Lue koko uutinen:

