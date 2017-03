Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sumulaakson iso päällikkö jätti jäähyväiset Kouvolan KooKoon rosterista löytyi maanantai-iltana runkosarjan päätöspelissä monta onnistujaa, mutta illan sankari oli kuitenkin viimeisen ottelunsa KooKoo-kannattajien edessä pelannut kapteeni Josh Green. — On hienoa päättää ylävireisesti, kommentoi ensimmäisen erän lopulla KooKoon 1—1-tasoituksen tutusta paikasta maalin edestä ylivoimalla viimeistellyt Green. Ottelu saattoi olla 39-vuotiaalle Greenille koko uran viimeinen. — Teen päätöksen parin viikon kuluessa. En halua, että päätän mitään liian hätäisesti tai liian tunteella. Green kärsi tällä kaudella vakavista päähän kohdistuneista tälleistä. Hän oli loukkaantuneena poissa 18 ottelusta kolmen eri kolhun takia marras—tammikuussa. Joulutauon jälkeen Green pelasi vain kahdeksan ottelua. — Pelaaminen tuntui nyt hyvältä. Toivon että se olisi tuntunut samalta koko kauden ajan. Pelaamissaan 37 ottelussa Green teki 11 maalia ja antoi kuusi syöttöä. Viime kaudella Green iski KooKoossa 58 ottelussa tehot 19+24=43. 191-senttinen ja 102-kiloinen Green on ollut kouvolalaisjoukkueelle myös henkisesti suuri johtaja. — En tehnyt yhtä paljon maaleja nyt kuin viime kaudella, mutta minulla ei ole kuin positiivista sanottavaa Kouvolan vuosista. On ollut todella mahtavaa pelata näiden nuorten kavereiden kanssa. He ovat pitäneet minutkin nuorena. 11 kauden aikana kahdeksassa eri seurassa yli 350 NHL-ottelua pelannut kanadalainen Green pelasi ennen Kouvolaan tuloaan kaksi kautta Tampereen Tapparassa. Ne päättyivät hopeamitaleihin ja pettymyksiin. — Ihmiset Kouvolassa ja Tampereella ovat olleet todella ystävällisiä. Olemme perheen kanssa viihtyneet kummassakin paikassa hyvin. Green muistaa lämmöllä myös KooKoon kannattajia. — He ovat olleet isolla tunteella mukana koko ajan. On ollut todella hienoa pelata heille. He välittävät joukkueestaan, Green hehkutti. Jos Greenin ura jatkuu, se jatkuu Euroopassa. — Pohjois-Amerikassa pelimäärät ovat liian isoja. Tulen kuitenkin koko ajan vanhemmaksi ja väsyneemmäksi. Jos jatkan, se tapahtuu Euroopassa, mietti Green eikä sulkenut Suomeakaan pois laskuista. — Never say never... Lue koko uutinen:

