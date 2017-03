Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vesirokkoa taas liikkeellä, rokotukset alkavat syksyllä Kouvolan alakouluissa ja päiväkodeissa on jälleen vesirokkoa liikkeellä. Kouluterveydenhoitaja Anna-Maija Salmisen mukaan kyseessä on normaali epidemia, joita on liikkeellä joka vuosi.Vielä maanantaina ei Kouvolan neuvoloissa ollut vesirokkorokotusta saatavilla.— Rokotukset alkavat syksyllä, kunhan saamme ohjeistukset THL:lta. Niiden pohjalta sitten laadimme omat ohjeet neuvoloille ja tiedotamme vanhemmille, sanoo Kouvolan neuvolatoiminnan osastonhoitaja Johanna Merta.Maanantaina astui voimaan sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus, jossa vesirokkorokotus otettiin kansalliseen rokotusohjelmaan.Vastaisuudessa rokotteen saavat 18 kuukauden ikäiset ja 6-vuotiaat lapset. Täydennysrokotukset annetaan seuraavan kuuden vuoden aikana.Tänä vuonna kaikki 11-vuotiaat ja sitä nuoremmat, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa, saavat yhden annoksen vesirokkorokotetta.Rokotus suojaa vaikealta vesirokolta, joka etenkin aikuisilla voi vaatia sairaalahoitoa. Rokotus suojaa myös vesirokon jälkitaudeilta, kuten keuhkokuumeelta, aivokuumeelta ja ihon bakteeritulehduksilta.Kaikkien rokotusten ottaminen on Suomessa vapaaehtoista. Lue koko uutinen:

