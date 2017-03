Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iäkäs henkilö joutui pankkikorttihuijauksen uhriksi Kuusankoskella Iäkäs henkilö joutui pankkikorttihuijauksen kohteeksi Kuusankoskella loppuviikosta. Kaakkois-Suomen poliisi sai asiasta ilmoituksen maanantaina. Iäkkään henkilön huomio oli herpaannutettu hetkeksi muualle, sillä aikaa hänen pankkikorttinsa oli vaihdettu toiseen. Pankkikortti on kuolletettu, mutta poliisilla ei vielä ollut tietoa onko korttia ehditty käyttää. Samanlainen tapaus sattui helmikuun lopussa Elimäellä. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Panu Uusitalo muistuttaa valppauteen pankkiautomaatilla asioidessa. — Huijarit yrittävät saada pankkiautomaatilla asioivan huomion toisaalle erilaisin verukkein. Samanlaisia tapauksia on sattunut ympäri Suomea alkuvuoden aikana. Erityisesti vanhukset ovat olleet kohderyhmänä. Uusitalon mukaan huijauksien tutkinnat ovat vielä kesken, joten on liian aikaista sanoa, onko kyseessä sama vai eri tekijä. Viime vuonna jäi kiinni ulkomaalaisia, jotka olivat kiinnittäneet pankkikorttien lukulaitteita automaatteihin eri puolilla Suomea. Tammikuussa uutisoitiin ulkomaalaistaustaisista henkilöistä, jotka ovat urkkineet tunnuslukuja ja huijanneet rahanvaihdossa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/14/I%C3%A4k%C3%A4s%20henkil%C3%B6%20joutui%20pankkikorttihuijauksen%20uhriksi%20Kuusankoskella/2017222017198/4