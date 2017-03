Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junioritiistai: Vähän rankka mutta erittäin kiva turnaus Saviniemen hallissa MyPan vuonna 2008 syntyneiden tyttöjuniorijoukkue osaa pitää erittäin hauskaa jalkapallokentällä ja myös sen laidalla. Peliä sopivasti rauhoittanut, hyviä vastaantuloja esittänyt, järkeviä avauksia jaellut ja onnistuneista suorituksista iloinnut maalivahti Oona Matilainen puki riemun sanoiksi. — Tässä joukkueessa teemme yhdessä juttuja ja olemme läheisiä ystäviä. Koemme voittamisen hetkiä, joskus tappionkin, mutta meillä on aina kivaa yhdessä. Maalivahdin tontti tuntuu Matilaisesta omalta, ja hän on omaksunut näkyvän roolin päätehtävän: jokainen kohti maalia tuleva pallo on hyvä ottaa kiinni. Monica Mäkelä on puolestaan vauhdikas laitahyökkääjä, jota latoi 4—2-voittoon päättyneessä ottelussa FC Loviisaa vastaan hattutempun. — Se on kovan harjoittelun tulosta. Treenaamme kaksi kertaa viikossa, mutta meille kävisi vaikka joka päivä. Saviniemen urheilukeskuksen palloiluhallissa oli viikonloppuna kaksipäiväinen junioriturnaus, johon osallistui 30 joukkuetta. Järjestelyvastuun kantaneen MyPan valmennuspäällikkö Jukka Karjalaisen mukaan turnaus näytti heti ensimmäisellä kerralla tarpeellisuutensa. Kesäaika on täynnä turnauksia kaikenikäisille nuorille, mutta talvella pitelee hiljaisempaa. Myllykoskella turnauspäivät oli jaettu niin, että lauantaina pelasivat 2008 ja 2009 syntyneet pojat, sunnuntaina olivat vuorossa 08-tytöt. Viisi vastaan viisi pelissä halliin mahtui kaksi kenttää vierekkäin. Vuonna 2015 Kouvolan seudulle rantautunut Karjalainen kaipaisi vielä yhtä hallia kanta-Kouvolaan. MyPan toiminta on alkanut elpyä vauhdilla pohjakosketuksesta, ja Karjalaisella on myös näkemys siitä, miten koko Kouvolan jalkapallo lähtee nousu-uralle. — Laadukas yhtenäinen toiminta ja valmennus junioreille sekä seurojen tiivis yhteistyö. Valmennus antaa valmiuksia pelaajalle, joka ei mieti seurauskollisuutta, vaan kehittymistä jalkapalloilijana. KJP on myöhäisemmän iän kokoavana voimana paikkansa ansainnut. Lue koko uutinen:

