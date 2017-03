Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunginjohtajalta toivotaan syrjäkylien muistamista ja "vanhojen jäärien" haastamista — mitä itse haluaisit sanoa? Tiistaina kaupungilta tavoitetut kouvolalaiset suhtautuivat myönteisesti Marita Toikan valintaan Kouvolan kaupunginjohtajaksi. Hänen toivottiin haastavan pitkään päättävissä elimissä istuneet miehet, joilla on tapana jarruttaa uudistuksia keskinäisten kiistojen vuoksi. Ilkka Sainio esitti kokonaisen listan odotuksia. — Toivon, että kaupunginjohtaja tuo Kouvolan innovaatioita näkyviin, pystyy omalla persoonallisuudellaan houkuttelemaan tänne yrityksiä ja tekee sellaisia päätöksiä, etteivät veronmaksajien rahat mene ihan hukkaan. Jaalassa asuva Sainio toivoo Toikan kiinnittävän huomiota myös niin sanottujen syrjäkylien palveluihin. — Olen itse toiminut veteraanien puheenjohtajana ja tiedän, miten tärkeää on, että saa omasta terveyskeskuksesta palvelua ja pankkiautomaatista rahaa. Hänellä on yksinkertainen ohje uudelle kaupunginjohtajalle. — Työtä, työtä. Välillä lepoa ja taas työtä, työtä. Mitä mieltä olet uuden kaupunginjohtajan valinnasta? Mitä odotat Marita Toikalta? Entä onko sinulla hänelle neuvoja vaativaan tehtävään? Kirjoita kommenttisi alle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/14/Kaupunginjohtajalta%20toivotaan%20syrj%C3%A4kylien%20muistamista%20ja%20%22vanhojen%20j%C3%A4%C3%A4rien%22%20haastamista%20%E2%80%94%20mit%C3%A4%20itse%20haluaisit%20sanoa/2017554/4