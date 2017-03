Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lue mitä Kouvolan Sanomien lukijat ajattelevat uudesta kaupunginjohtajasta — mitä mieltä sinä olet? Kouvolan uudeksi kaupunginjohtajaksi valittiin maanantai-iltana Marita Toikka. Lue miten verkossa kommentoitiin valintaa. ”Katselin netistä eilistä kokousta ja täytyy ihmetellä kokouskäyttäytymistä. Oli hupaisaa ja valaisevaa näin vaalien alla. Onnea ja sitkeyttä uudelle kaupunginjohtajalle. Oikea valinta!” ”Onnea Toikalle, toivottavasti ajaa meidän Kouvolalaisten etua sote "kiistassa" eikä vedä kotiin päin Etelä-Karjalaan. Pieni riski on aina olemassa kun valitaan henkilö naapuri kunnasta. Ehkä viimein saadaan kinastelusta loppumaan, toivossa on hyvä elää .Tsemppiä!” ”Toivottavasti Kouvolassa muuttuu kulttuuri ja vähenee kinastelu hallinnossa.” ”Onnittelut uudelle kaupunginjohtajalle! Hienoja tavoitteita ja periaatteita. Toivottavasti ne toteutuvat ja tehdyille päätöksille saadaan kunnon perustelut silloin, kun ne on tehty, niihin päättäjät sitoutuvat ja loppuu tämä poliitikkojen ja virkamiesten jo tehtyjen päätösten retostelu mediassa. Kaipaamme selkeitä perusteltuja päätöksiä ja toimintaa tehtyjen päätösten mukaan, ei turhaa vatkaamista.” ”Olisi myös hyvä valinta esim. oikeusministeriksi.” ”Haasteita riittää. Toivottavasti saa apua ensi vaalien jälkeen. Soten myötä terveyspalvelut ovat ehkä päällimmäisenä, paikallisestihan ne jo ennen sotea upotettiin suohon ja saatiin alan työntekijöiden pako Kouvolasta.” ”Tervetuloa Kouvolaan Marita! Hieno päätös valtuustolta. Uskon, että nyt saadaan sitä positiivista pöhinää. Tsemppiä tuleviin haasteisiin!” ”Onnea uudelle kaupunginjohtajalle. Saadaan tänne uutta energiaa. Olet niin edustuksellinen. Tsemppiä tulevaan pestiin!” ”Tervetuloa Kouvolaan Marita ja paljon onnea valinnastasi. Nyt näyttää la kuulostaa lupaavalle. Ehkä lopultakin löytyy se kauan peräänkuulutettu yhteen hiileen puhaltaminen tähän kuntaliitosten hajalle repimään rakkaaseen kotikaupunkiimme. Helppoa ei tule olemaan ja työtä riittää mutta pidä pintasi!” Lue koko uutinen:

