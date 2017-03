Uutinen

Kouvolan Sanomat: Maksuhäiriömerkintä ajoi vuokranmaksukyvyn ohi Kouvolassa Kouvolalaisella Laurilla, 29, on maksuhäiriömerkintä. Se on perua parikymppisenä otetuista vipeistä. Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiseksi kouluttautuneella Laurilla on työpaikka, ja hän hakee parhaillaan velkasaneeraukseen. Maksuhäiriömerkintä on seurannut Lauria jo vuosia. Se nousee esiin aina, kun edessä on uuden vuokra-asunnon etsiminen yksityisiltä vuokranantajilta. — Asunnon saaminen tyssää siinä vaiheessa, kun kerron vuokranantajalle, että minulla on merkintä luottotiedoissa. Kerron asiasta oma-aloitteisesti, sillä se tulisi kuitenkin ilmi. Kun vuokranantaja kuulee tämän, hänen ilmeensä muuttuu. Siitä näen, että nyt jäi kämppä saamatta. Laurin mielestä tilanne on epäreilu, sillä hän pystyisi kyllä huolehtimaan vuokranmaksusta itse. — Edes olemassa oleva työpaikka ja parin kuukauden vuokraennakko eivät riitä vakuuttamaan vuokranantajaa. Samanlaisia kokemuksia on myös Laurin tuttavilla. Yksityisiltä markkinoilta vuokra-asunnon löytäminen on maksuhäiriömerkinnän saaneille hyvin hankalaa, hän kertoo. — On otettava se kämppä, jonka saa. Päätös velkasaneerauksesta pitäisi Laurin mukaan tulla pian. Hän pitää mahdollisuuksiaan siihen pääsemisestä hyvinä. — Laskelmien mukaan saisin asian pois päiväjärjestyksestä kolmessa vuodessa. Laurin nimi on muutettu. Lue koko uutinen:

