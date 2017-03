Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nuorten liikenneturvallisuus parantunut Kouvolassa ja Iitissä — onnettomuusriski edelleen korkea Kouvolan ja Iitin liikenneturvallisuustilanne on pitkällä aikavälillä kehittynyt myönteiseen suuntaan, selviää Kouvolan ja Iitin liikenneturvallisuussuunnitelmista. Liikennekuolemien määrä on vähentynyt lähes puolella viimeisen kymmenen vuoden aikana ja loukkaantumisten määrä sitäkin enemmän, erityisesti nuorten liikenneonnettomuuksien osalta. Ikäryhmän kokoon suhteutettuna nuorten liikenneturvallisuustilanne on kuitenkin edelleen heikko. Nuoret, 15—24-vuotiaat, muodostavat noin 35 prosenttia liikenteen henkilövahingoista Pohjois-Kymenlaakson alueella, vaikka ikäryhmän osuus seudun väestöstä on vain 11 prosenttia. Kouvolan alueella korkein onnettomuusriski on 15–17-vuotiailla mopoilijoilla. Iitissä puolestaan korostuu 18—20-vuotiaiden autoilijoiden kohonnut onnettomuusriski. Lue koko uutinen:

