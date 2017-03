Uutinen

Kouvolan Sanomat: Onko kaikilla intiaaneilla sulkapäähine? — dosentti Riku Hämäläinen ravistelee stereotypioita Kouvolan kirjastossa Pukeutuvatko kaikki intiaanit sulkapäähineeseen? Asuvatko he tipissä ja tanssivat toteemipaalun ympärillä? Intiaaneihin liittyy paljon stereotypioita. Niitä ravistelee Kuusankoskelta kotoisin oleva dosentti, filosofian tohtori Riku Hämäläinen, joka saapuu keskiviikkona Kouvolaan kertomaan eri intiaanikulttuureista sekä lakota-intiaanien reservaatista ja intiaanien elämän todellisuudesta. Hämäläinen muistuttaa, ettei käsitys sulkapäisestä intiaanista tietenkään ole väärä. — Mutta se on todellakaan ole koko kuva, vaan ainoastaan yksi osa sitä. Intiaanikulttuurit ovat erittäin monimuotoisia, hän sanoo. Yhdysvalloissa on yli 560 virallisesti rekisteröityä intiaaniheimoa. Kanadassa niitä on yli 600. — Ja niillä jokaisella on periaatteessa oma kulttuurinsa ja historiansa, vaikka toki tiettyjä yhtäläisyyksiä löytyy, Hämäläinen sanoo. Riku Hämäläinen (s. 1968) on syntynyt ja varttunut Kuusankoskella. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Kuusaan lukiosta hän lähti Helsingin yliopistoon opiskelemaan uskontotiedettä. Hän on opiskellut myös kulttuuriantropologiaa ja folkloristiikkaa. Myöhemmin Hämäläinen on vieraillut usein sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa. Intiaanikulttuuriin tutustuminen omin silmin on ollut avartavaa. Hämäläinen on luonnollisesti myös tutustunut intiaaneihin. Yksi heistä on 1800-luvulla eläneen legendaarisen Istuvan Härän jälkeläinen Ernie LaPointe, joka on vieraillut myös Suomessa. — Hän on erittäin mukava ja huumorintajuinen mies, joka samaan aikaan on hyvin ylpeä sukuhistoriastaan. Hän on myös huolissaan lakotakansan kielen ja kulttuurin säilymisestä. Riku Hämäläisen esitelmä Pukeutuvatko kaikki intiaanit sulkapäähineeseen? pidetään 15.3. kello 18 Kouvolan pääkirjastossa. Esillä on myös Svetlana Bachevanovan valokuvanäyttely lakotojen elämästä yhdestä Yhdysvaltain köyhimmästä intiaanireservaatista 1.4. asti. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/14/Onko%20kaikilla%20intiaaneilla%20sulkap%C3%A4%C3%A4hine%20%E2%80%94%20dosentti%20Riku%20H%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4inen%20ravistelee%20stereotypioita%20Kouvolan%20kirjastossa/2017222013025/4