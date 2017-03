Uutinen

Kouvolan Sanomat: Paikallislehti-innostukselle tunnustusta — Jani Halme palkittiin vuoden journalistisesta teosta Jani Halme vastaanotti Bonnierin Suuren journalistipalkinnon tiistaina. Halmeen Kotimaan katsaus palkittiin gaalassa vuoden journalistisena tekona. Parikkalalaislähtöinen Halme tilasi syksyllä 163 suomalaista paikallislehteä. Halmeen Twitter-tilillä julkaistavassa Kotimaan katsauksessa hän käy läpi mielenkiintoisia pikku-uutisia eri puolilta maata. Samalla hän myös nostaa esille Suomen rikasta paikallislehdistöä. — On kauhean kiva, että ihmiset ovat ymmärtäneet, että tässä ei pilkata ketään, Halme sanoi palkintogaalassa. Halmeen mukaan omalta osaltaan pienet ja inhimillisesti kohottavat uutiset ovat osa taistelua valeuutisia vastaan siinä missä isotkin uutisartikkelit. Etelä-Saimaan haastattelussa joulukuussa 2016 Halme kertoi, että idea Kotimaan katsaukseen syntyi helsinkiläisessä kuppilassa. Halme oli ystävineen naureskellut Kurikka-lehden otsikolle: ”Kirkon risteyksessä melkein kolari”. Kotimatkalla nauru oli hävettänyt. — Tajusin, että tuohan on tärkeämpi uutinen kuin mikään Kardashianin peppu. Pienet uutiset ovat inhimillisesti kuohuttavia, Halme kertoi joulukuun haastattelussa. Halme on lähtöisin Parikkalasta, jonne hän lähetti gaalasta terveiset vanhemmilleen. Helsingissä työskentelevä Halme viettää Parikkalassa joka toisen viikonlopun. Muut ehdokkaat vuoden journalistiseksi teoksi olivat Ilta-Sanomien Aleppo-viikko sekä Ylen Selkokieliset tv-uutiset. Lue koko uutinen:

