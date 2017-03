Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pudotuspelit on jo nyt selkeä tavoite KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkolalle, vaikka ensi kauden joukkueen kokoaminen on kesken Päävalmentaja Tuomas Tuokkola ei vielä tiedä KooKoon ensi kauden joukkueen lopullista koostumusta Liigassa. Joukkueen tavoite on kuitenkin Tuokkolalle päivänselvä. — Ilman muuta playoffit. Jos joku pelaaja tulisi ja puhuisi jotain muuta, lähettäisin hänet pois. Pudotuspelipaikan saavuttamiseen ei ole Kouvolassa mitään esteitä. Marraskuun puolivälin jälkeen vapailta markkinoilta KooKoohon pestattu Tuokkola on jo tykästynyt Kouvolassa jäähalliin, sen ympäristöön ja sen sisällä otteluissa olevaan tunnelmaan. Päättynyt kausi oli sanalla sanoen sekava, eikä Tuokkola välitä katsella enää taaksepäin. Hän sai pelitapaan haluamansa muutokset iskostettua yllättävän nopeasti ja odottaa nyt innolla uuden kauden rakentamista. — Luodaan entistä urheilullisempi joukkue, joka pyrkii pelaamaan eteenpäin sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa. Kliseisesti sanottuna yhden maalin tappiosta on pitkä matka maalin voittoon, mutta sen eteen tässä ruvetaan tekemään kovasti töitä. Tuokkola viittaa siihen, että KooKoo hävisi jatkoajat ja voittomaalikilpailut mukaan lukien peräti 18 ottelua yhdellä maalilla. Se on lähes kolmasosa koko runkosarjasta. Urheilullisuuden lisääminen ei Tuokkolan mukaan tarkoita kokoaikaista rääkkiä räkä poskella. Rivien välistä on luettavissa, että harjoittelun kokonaisvaltaista laatua voi Kouvolassa virittää ylöspäin ainakin napsun, ellei jopa kahden verran. Ilmapiirin merkitys korostuu Tuokkolan puheissa. Hän muistuttaa, että pelaajasta saa parhaan tehon irti, kun joukkueessa kaikki kunnioittavat toisiaan ja noudattavat yhteistä arvomaailmaa. Tuokkola haluaa, että KooKoossa kovan työn tekeminen huokuu kauas ulospäin. — Kouvolassa tuskin pystytään tulevinakaan vuosina tappelemaan kalleimmista pelaajista. Seura tekee silti pienellä henkilöstömäärällä lujasti hommia. Esimerkiksi Sakke (toimitusjohtaja Sakari Välimaa) ja Kultsi (urheilujohtaja Jarno Kultanen) hoitavat oman ruutunsa lisäksi paljon asioita ja ovat korvaamattomia kokonaisuudelle. En tiedä, saavatko he täällä sen arvostuksen, minkä tarvitsisivat, Tuokkola kertoo havainnoistaan. KooKoon 1,6 miljoonan euron pelaajabudjetti oli Liigan toiseksi pienin, samaa tasoa HPK:n ja Sportin kanssa. Neljän kärkipelaajansa Jarkko Malisen, Ryan O’Connorin, Mikko Lehtosen ja Kai Kantolan myynnillä KooKoo pyrki varmistamaan sen, ettei ensi kauteen tarvitsisi lähteä ainakaan pienemmällä budjetilla. Valmiit jatkosopimukset KooKoolla on Samu Perhosen, Arttu Pellin, Veeti Vainion, Toni Hyvärisen, Jan-Mikael Juutilaisen, Jarkko Immosen, Eero Savilahden ja Sami Tammisen kanssa. Robin Jacobssonin sopimukseen sisältyy optio ensi kaudesta. KooKoo esitteli kauden aikana uusina nuorina pääsarjapelaajina Olli Korhosen, Tammisen, Jesse Espon ja Santeri Salmelan. Jo tulokaskaudella omat kasvatit Pelli ja Mikko Virtanen pomppasivat vakiokokoonpanoon. Tuokkola sanoo, että KooKoossa on halua lisätä kouvolalaispelaajien määrää, mutta tähdentää, että pelipaikkoja ei jaeta kotipaikkakunnan perusteella. — Oman kylän pojat lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta joukkueessa. Ilveksessä minun aikanani oli 14 omaa kasvattia, eikä siitä ainakaan haittaa ollut. Joka tapauksessa pelaajan on aina ansaittava paikkansa ja autettava joukkuetta. Lue koko uutinen:

