Kouvolan Sanomat: Tämän päivän Tiltu somettaa ja kiertää maailmaa — päivitetty versio vanhasta laulusta kuullaan Tiltutansseissa Ravilinnassa Ravilinnassa järjestetään lauantaina Tiltutanssit. Iitin Tiltu Maria Lairila kertoo, että luvassa on gourmet-ilta, jossa on hyvää ruokaa, laulua — ja tanssiakin. Tapahtuma alkaa lammasillallisella. — Halusimme täyttää iloittelutyhjiön näin maaliskuussa, hän sanoo. Musiikista vastaavat paikallinen bändi Maakansa Brothers ja Hannu Helineva. Illan aikana esittäytyy kymmenkunta entistä Tiltua. Tapahtumassa kuullaan myös ensiesitys Tiltu-tangosta. Lairilan mukaan se on päivitetty versio tutusta Hiski Salomaan Iitin Tiltu -kappaleesta. — Tein siihen uudet sanat yhdessä Kausalan naislaulajien kanssa. Salomaan laulu on ihana, mutta siinä on vanhaa ajankuvaa. Uudessa versiossa Iitin Tiltu somettaa ja kiertää maailmaa. Tiltutansseissa nähdään myös huutokauppa, jossa voi huutaa iittiläisten yritysten palveluja. Huutokaupasta saatavat rahat lahjoitetaan iittiläiselle nuorisotyölle. Lisätietoa tapahtumasta saa verkosta. Lue koko uutinen:

