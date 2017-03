Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tekonurmikenttien kumirouhe huolettaa Kouvolan kaupunki on pyrkinyt selvittämään, aiheuttaako tekonurmikenttien kumirouhe terveyshaittoja. Kaupungille tuli useita kyselyjä tekonurmikenttien turvallisuudesta sen jälkeen, kun kumirouheen aiheuttamat mahdolliset terveyshaitat nousivat esille Ylen MOT-ohjelmassa helmikuun alussa. Selvitysten perusteella kaupunki ei tässä vaiheessa käynnistä toimia kuudella tekonurmikentällään. Kaupungilla on ulkokentät Lehtomäessä, Sarkolassa, Valkealassa, Elimäellä ja Myllykoskella sekä sisäkenttä Myllykoskella. Kenttien kumirouheiden toimittaja on Saltex Oy. MOT-ohjelman mukaan uusimmat tutkimukset ovat herättäneen epäilyjä siitä, että tekonurmikentissä käytetty materiaali saattaa altistaa urheilijoita syöpää aiheuttaville aineille. Kouvolan liikuntapaikkapalveluista lähetettiin ohjelman jälkeen selvityspyyntö Saltexille kumirouheen ominaisuuksista. Vt. liikuntapaikkapäällikkö Kirke Roos sanoo, että hän näki sattumoisin ohjelman ja päätti sen jälkeen selvittää Kouvolan tilanteen. Saltexin myyntijohtaja Hannu Salmenautio toteaa vastauksessaan, että yksikään tutkimus ei ole osoittanut SBR-kumirouheen aiheuttaneen terveyshaittoja. SBR on auton renkaista rouhittua kumirouhetta. Salmenautio muistuttaa, että yritys ei arvio raaka-aineiden turvallisuutta tai vaarallisuutta. — Sen tekevät viranomaiset, joiden ohjeita ja määräyksiä noudatamme kaikessa toiminnassamme. Tekninen lautakunta saa tekonurmikenttäselvityksen tiedokseen tiistaisessa kokouksessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/14/Tekonurmikenttien%20kumirouhe%20huolettaa/2017222013616/4