Kouvolan Sanomat: Terveysjohtaja tekee myös potilastyötä – Kristerille Valottaja-lyhty Kouvolan terveysjohtajan Kari Kristerin päivät täyttyvät hallintotyöstä. Viime aikoina aikaa on vienyt sote-uudistus, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut käännetään kokonaan uuteen asentoon. Vuoden 2019 alusta lähtien niistä vastaa maakunta, ei yksittäinen kunta.Kari Kristerin mielestä lopputulos on Kouvolalle positiivinen, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Vaikka leikkauksia ei tulevaisuudessa Kouvolassa tehdä, lisääntyvät poliklinikkakäynnit huomattavasti. Jatkossa keskussairaalan erikoislääkärit voivat ottaa vastaan myös Kouvolassa.— Suunnitteilla oleva kuntouttava sairaala on enemmän kuin nykyinen terveyskeskussairaala, Kristeri korostaa.Hän on mukana maakunnan työryhmissä, jotka suunnittelevat kuntoutusta ja vastaanottopalveluita.Esimiestehtävistä huolimatta Kristeri haluaa tehdä myös potilastyötä, jotta tuntuma käytäntöön säilyy. Silloin tällöin hän sijaistaa lääkäriä terveysasemalla ja viikonloppuisin hän päivystää puhelimen päässä ambulanssien ensihoitolääkärinä.Kristeriä kiinnostaa myös urheilulääketiede. Hän toimii koripalloseura Kouvojen ja Kouvottarien joukkueen lääkärinä.Tampereelta kotoisin oleva Kari Kristeri on työskennellyt melkein koko työuransa ajan Kouvolassa. Hän toimi pitkään Valkealassa terveyskeskuslääkärinä. Välillä hän vaihtoi työpaikan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiriin, jossa hän lopuksi toimi perusterveydenhuollon ylilääkärinä. Neljä vuotta sitten hän palasi Kouvolaan.Kymenlaakson journalistit ry palkitsi Kari Kristerin Vuoden valottaja -lyhdyllä. Tunnustuksen perusteluissa todetaan, että kiireistä huolimatta hän vastaa soittopyyntöihin ja antaa toimittajien kysymyksiin selkeitä vastauksia. Lue koko uutinen:

