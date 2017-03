Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tuokkolalle vuosi lisää — Mälkiä ja Bajc valmennustiimiin KooKoo ja päävalmentaja Tuomas Tuokkola ovat jatkaneet sopimustaan vuodella. Tuokkolan aiempi pesti olisi päättynyt keväällä 2018, mutta uuden sopimuksen myötä 41-vuotias päävalmentaja pysyy Kouvolassa ainakin kevääseen 2019 saakka. — Olemme erittäin tyytyväisiä hänen Kouvolassa tekemään työhön. Oli molempien osapuolten kannalta luontevaa jatkaa sopimusta vuodella, jotta pääsemme rauhassa keskittymään työntekoon, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi. Maalivahtivalmentaja Kari Lehtosen, 50, sopimus kattoi jo valmiiksi tulevan kauden. Uusina miehinä valmennustiimiin liittyvät Simo Mälkiä, 33, ja slovenialainen Lovro Bajc, 30. Sekä Mälkiän että Bajcin sopimukset ovat mallia 1+1 vuotta. Mälkiä on valmentanut kaksi kautta Kiekko-Vantaata Mestiksessä ja Bajc KooKoon B-nuoria. — He ovat molemmat nuoria, kunnianhimoisia ja eteenpäin pyrkiviä valmentajia. Mälkiä on tehnyt hyvää työtä Mestiksessä ja Bajc Kouvolassa. Uudella valmennustiimillä on keskenään selkeät työnjaot. — Siirrämme painopistettä aiempaa vahvemmin yksilönkehittämiseen ja yksilön tukemiseen arjessa. Tiimissä on nyt paljon erilaista valmentajaosaamista ja vastuualueet ovat selkeitä. Mälkiä pelasi pelaajaurallaan KooKoossa Mestistä kausilla 2002—2005. Lue koko uutinen:

