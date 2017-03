Uutinen

Kouvolan Sanomat: 50 Centin luotsaamasta G-Unit ryhmästä tuttu jenkkiräppäri Lloyd Banks saapuu kesällä Kouvolaan Kouvolassa järjestettävä Purpflash-rantafestivaali julkaisi keskiviikkona pääesiintyjänsä. Festareille saapuu 50 Centin luotsaamasta G-Unit ryhmästä tuttu Lloyd Banks. Banks on amerikkalainen räppäri, jonka tunnetuimpia hitteja ovat muun muassa ”Hands up feat 50 Cent” ja ”I’m so fly”. Purpflash järjestetään ensi kesänä kaksipäiväisenä. Esiintyjiksi on varmistettu joukko eturivin suomalaisartisteja. Lavalla nähdään muun muassa Teflon Brothers, Alex Mattson, Reino Nordin, Paleface, Spekti, Mäkki ja Kube. Anna Abreun ja Redraman oli tarkoitus esiintyä festareilla, mutta molemmat joutuivat peruumaan keikkansa. Sekä Abreu että Redrama jäävät kevään aikana keikkatauolle. Alueella on myös K-18 rajattu anniskelualue, joka katetaan. Vesialueelle järjestetään rantapelastus-kurssin suorittaneet valvojat uimareiden turvaamiseksi. Käyrälammen hiekkarannalla 9.—10.6. järjestettävään festivaaliin on myös bussikuljetus. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/15/50%20Centin%20luotsaamasta%20G-Unit%20ryhm%C3%A4st%C3%A4%20tuttu%20jenkkir%C3%A4pp%C3%A4ri%20Lloyd%20Banks%20saapuu%20kes%C3%A4ll%C3%A4%20Kouvolaan/2017222021548/4