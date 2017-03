Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jäätävä lasku kylmäaineen täytöstä Kouvolassa— tunti tontilla maksoi 350 euroa Ilmalämpöpumpun kylmäaineen täydennystyön teettänyt Veijo Vesterinen on tuohtunut. Harvoin kodin kunnostukseen ulkopuolista palvelua ostava mies sopi puhelimessa lämpöpumppualan yrittäjän kanssa työstä. Tuntihinta 95 euroa ensimmäiseltä ja 65 seuraavalta sopi Vesteriselle. Hän oli valmis maksamaan arviolta 200 — 250 euroa siitä, että uutena alle tuhat euroa maksaneen pumpun elinkaari jatkuisi. Asentaja saapui apumiehensä kanssa paikalle. Kylmäainetta lisättiin, mutta sitä ennen pumppu tyhjennettiin. — Tyhjennys kesti noin vartin, samoin täydennys. Koko homma kesti ehkä tunnin, työ matkoineen alle kaksi tuntia, Vesterinen arvioi. Pumppu puhalsi aiempaa tehokkaammin lämmintä tupaan. Postin tuoma 350 lasku ei puolestaan vastannut Vesterisen käsitystä sovitusta. Hän tiedusteli yrittäjältä laskun perusteita. Yrittäjä lähetti Vesteriselle erittelyn. Siinä laskun kokonaissummaksi oli merkitty 565 euroa. Kahden miehen töiden tuntilasku oli yhteensä 320 euroa, kylmäaineen tyhjennys 100, täyttö 60 euroa. Päälle tuli vielä 60 euroa itse kylmäaineesta ja matkakulut 1,50 euroa kilometriltä. Yrittäjä ei esittänyt Vesteriselle erittelyn mukaisen 565 euron laskun maksamista vaan alennetun 350 euron laskua. Siihen päästiin yrittäjän mukaan töiden hintaa alentamalla ja jättämällä kylmäaine veloittamatta. Vesterinen riitautti laskun, koska hänen mielestään yritys laskuttaa saman työn kahteen kertaan. Asia on vielä kesken. — Sovimme tuntipohjaisesta hinnoittelusta, mutta yritys laskuttaa sekä kylmäaineen täytöstä että siihen käytetystä ajasta erikseen. Ne alan toimijat, joilta olen asiaa kysynyt, ovat ihmetelleet tällaista toimintaa. Veijo Vesterinen halusi nostaa pöydälle epäreiluksi kokemansa laskutuksen periaatteesta. Oppirahat tee se itse -miehelle lankesivat kokeneella iällä. — Työmies on palkkansa ansainnut, mutta laskutuksen pitää perustua rehellisyyteen. Kehotan kaikkia pyytämään kirjalliset tarjoukset pienistäkin töistä. Otsikkoa päivitetty kello 9:49. Lue koko uutinen:

