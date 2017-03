Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kolumni: Sotetilassa Sota- ja telaketjuteollisuuden uusi työnjako eli sote-uudistus revityttää pelihousuja Kymenlaaksossa. Erimielisyyttä aiheuttavat esimerkiksi joukkosidontapaikkojen lääkärimitoitukset. — Pohjoisessa haavoittunut voidaan siirtää hevoskuljetuksella etelään, jossa sidontapaikat ovat ajan tasalla. Näin kaikki haavoittuneet saavat parempaa hoitoa kuin siinä tapauksessa, että puoskareita olisi joka kylässä tumpuloimassa, etelän ylipäällikkö Alistava Aasi linjaa. — Etelän ehdotus tietää sitä, että pohjoisen haavoittuneet kuolevat matkalle. Samalla joukkojen kutistuminen altistaa siihen vaaraan, että omituista mongerrusta harjoittavat savolaiset vyöryvät pohjoisesta isiemme maille, kouvolalainen kyläpäällikkö Itsepäinen Laama toteaa. — Vuan eipä tuo piä alakuunkaan paekkaansa, mikkeliläinen nimimerkki Ollako vaeko eekö olla kommentoi. Osapuolten kiristyneisiin väleihin on etsitty ratkaisua niin oman maakunnan sisältä kuin naapurimaakunnista. Kymenlaakson oma välitysorganisaation Carean eli Canuuna- ja revolveriaseet ry:n puheenjohtaja Aimo Tykki sanoo, että yhteiset pelisäännöt niin tukikohdista kuin asearsenaaleistakin on sovittu ilman miestappioita. — Se on jämäkästi sovittu näin, että yhteinen näkemyksemme on Karean näkemys. Näin voimme kehittää kokonaisuutta tasapuolisesti. Tasajako se olla pitää: tappiot pohjoiseen, voitot etelään, Tykki jyrähtää. Etelä-Karjalassa Eksote eli Erikoiskranaatti-, soturi- ja teräsmiekkayhteisö seuraa naapurin nahistelua hihitellen. — Kun tomppelit nahistelevat lääkäreistä, nappaamme kaikki asiantuntijat tänne. Perustaisteluministeri, kapteeni Juha Rehumyllylä (ups.tois.polv.) sanoo, että hänellä on povitaskussaan jotain, jonka hän tarvittaessa ottaa esille. — Sopikaa. Tehkää sellainen esitys, että voin sen hyvillä mielin hylätä ja ottaa poikkeustilasäännökset käyttöön. Niiden perusteella riitelevä maakunta tupsautetaan kartalta huisin kukkuun. Sittenpä saatte valita, liityttekö Savoon vai jonnekin muualle riitaa hieromaan. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

