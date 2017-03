Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola testaa aluekeskusten toimintaa tänä vuonna — valtuusto pui pitkään palvelumallin hyväksymistä Kouvolan kaupungin tulevaisuuden palvelumallin käsittely kuumensi kaupunginvaltuuston keskustelua maanantai-iltana sekä ennen kokousta. Valtuuston puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) muun muassa keskeytti kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jari Larikan (kok.) puheenvuoron ja määräsi kokoustauon, kun Larikka ei kahdesta pyynnöstä huolimatta lopettanut ylipitkää puheenvuoroaan. Valtuutetun puheenvuoro saisi suosituksen mukaan kestää kolme minuuttia, mutta Larikka puhui 17 minuuttia ennen keskeytystä. Mallissa Kouvolaan luodaan viisi aluekeskusta, joista kaupunkilaiset saavat tarvitsemiaan palveluita myös tulevina vuosina. Asukkaat voivat vaikuttaa alueensa asioihin niin sanottujen alueparlamenttien kautta. Malli tuli hyväksyttyä, mutta vasta äänestyksen jälkeen. SDP:n Marjo Lakan muutosesitys voitti äänin 38—-21. Esityksen mukaan aluekeskusten toimintaa voidaan testata kokeiluluonteisesti 1—2 kohteessa vielä tänä vuonna. — Lisäksi aluekeskusten yksilöinti, sitova rahoitus ja lopullinen toteutusmalli hyväksytään pilotointijakson kokemusten jälkeen syksyllä 2017 siten, että toiminta voidaan käynnistää vuoden 2018 alussa, Lakka esitti. Kaupunginhallituksen tahto oli ollut, että valtuusto vain keskustelee asiasta ja ohjeistaa jatkotyöstämistä. Strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula luonnehti alustuksessa, että mallin tavoitteena on lisätä kaupunginosien tasapuolisuutta ja asukkaiden osallisuutta. Valtuusto käytti raportin käsittelyyn 2,5 tuntia, tauko mukaan lukien. Keskustelu polveili puolustuspuheenvuoroista mahdollisiin uhkiin. Mallin pelättiin muun muassa lisäävän byrokratiaa ja korostavan vanhoja kuntarajoja ennemmin kuin luovan kaupungin yhtenäisyyttä. Huoli tuli esiin varsinkin kokoomuksen valtuutettujen puheenvuoroissa. Keskustan Maija Lehtomäki piti hyvänä, että aluekeskusten palveluja täydennetään tukipalveluilla sekä sähköisillä ja mobiilipalveluilla. — Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että nykyisen Kouvolan kaupungin rakentaminen ei aluksi mennyt ihan putkeen. Se oli esimerkki suunnittelemattomuudesta. Arto Sahamies (kd.) totesi, että aluekeskuksen kukoistaminen on kaikkien etu. — On esimerkiksi ollut hienoa, että Valkealassa on voinut tänä talvena hiihtää jo lokakuusta asti. Tämä on kaikkien kouvolalaisten hiihtoharrastajien etu. Vihreiden Kaisa Spies ihmetteli pelkoa siitä, että alueparlamentit johtaisivat riitoihin. Hän kertoi, että esimerkiksi Vantaalla aluetoimikunnat ovat jakaneet aluerahaa lasten liikuntatapahtumaan, työttömien ja kaiken kansan joulujuhlaan sekä kaupunginosaseuran 50-vuotisjuhlaan. — Miksi tällaisia asioita pitäisi päättää kaupungintalolla poliittisena päätöksenä tai viranhaltijatyönä? Ja mikä riita tällaisten tapahtumien, pienten korjausten ja muiden tekemisestä syntyy? Perussuomalaisten Jari Käki puolestaan esitti, että alueparlamentin nimi voitaisiin vaihtaa vähemmän poliittiseksi. Hän ehdotti tilalle alue-, kaupunginosa- tai asukastoimikuntaa. Lue koko uutinen:

