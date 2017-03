Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Sanomien vaalikone on nyt auki — Etsi tästä itsellesi sopiva kuntavaaliehdokas Kouvolan Sanomien vaalikone on avattu tänään käyttäjille. Vaalikoneessa äänestäjät pääsevät vertaamaan mielipiteitään kuntavaalien ehdokkaiden kanssa. Kone tarjoaa vastausten perusteella äänestäjälle sopivinta ehdokasta. Koneeseen on vastannut 209 kouvolalaista ehdokasta. Iitistä mukana on 33 ehdokasta. Kaakon Viestinnän lehtien yhteisestä vaalikoneesta löytyy yhteensä yli 1 700 kaakkoissuomalaisen ehdokkaan mielipiteet. Määrä saattaa vielä kasvaa hieman, kun osa vaalikoneeseen jo vastanneista ehdokkaista käy julkaisemassa vastauksensa. Vaalikoneen kysymyksissä käsitellään kuntia lähivuosina puhuttavia aiheita yleisellä tasolla, mutta mukana on myöskin kutakin kuntaa puhuttavia aiheita koskevia kysymyksiä. Koneesta puuttuvat vielä ehdokkaiden ehdokasnumerot, mutta ne lisätään sinne lähiaikoina. Vaalikoneen etusivulta pääset valitsemaan minkä tahansa koneessa mukana olevan kunnan kysymykset. Alla olevista linkeistä pääset suoraan kunkin kunnan kysymyksiin. Lue koko uutinen:

