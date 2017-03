Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan alueella sattuu vuosittain noin 260 työmatkatapaturmaa — Iitissä keskimäärin 12 työmatkatapaturmaa Kouvolan kaupungin alueella tapahtuu tilastojen mukaan vuosittain keskimäärin 260 työmatkatapaturmaa, joista 99 prosenttia liittyy liikkumiseen. Prosentti on muita tapaturmia. Työmatkatapaturmista 50 prosenttia on tapahtunut kävellen, 28 prosenttia pyörällä ja 17 prosenttia henkilöautolla liikuttaessa, selviää Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelmasta. Yleisin työmatkatapaturman sattumistapa on liukastuminen, kaatuminen tai kompastuminen. Tämän kaltaisia tapaturmia on 72 prosenttia. Autolla liikkuvan työtapaturmissa on usein kyse yhteentörmäyksestä toisen auton kanssa tai ajoneuvon ulosajo. Kouvolassa sattuu kävellen 129 työmatkatapaturmaa vuodessa ja pyöräillen 72 tapaturmaa vuodessa. Iitin kunnan alueella tapahtuu tilastojen mukaan vuosittain keskimäärin 12 työmatkatapaturmaa. Vuosien 2011—2015 aikana Iitissä on sattunut 58 työmatkatapaturmaa. Työmatkatapaturmista 52 prosenttia on tapahtunut tapahtuu kävellen, 12 prosenttia pyörällä ja 28 prosenttia henkilöautolla liikuttaessa, selviää Iitin liikenneturvallisuussuunnitelmasta. Yleisin työmatkatapaturman sattumistapa on liukastuminen, kaatuminen tai kompastuminen. Tämän kaltaisia tapaturmia on 64 prosenttia. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tapaturmia tapahtuu vuosittain keskimäärin seitsemän, joista pääosa on liukastumisia ja kaatumisia. Lue koko uutinen:

