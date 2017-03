Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan uusi kaupunginjohtaja: Sooloilusta on päästävä eroon kuntapolitiikassa — Onnitteluviestejä- ja tervehdyksiä on tullut lähemmäksi tuhat. Onnittelijoina on ollut useita ihan tavallisia kouvolalaisia perheitä, Marita Toikka kiittelee. Kouvolan kaupunginvaltuusto valitsi Toikan maanantaina Kouvolan uudeksi kaupunginjohtajaksi äänin 31—28. Häntä vastassa oli Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine. Uusi kaupunginjohtaja toivoo pääsevänsä aloittamaan työt Kouvolassa mahdollisimman pian, mielellään toukokuussa. Viimeistään kuitenkin kesäkuussa, kun uusi kaupunginvaltuusto aloittaa kautensa. Työsarkaa piisaa, arvioi Toikka. Yhdeksi tehtäväkseen hän listaa läpinäkyvyyden lisäämisen kaupungin päätöksenteossa. — Verovaroin pyöritettävän julkishallinnon pitää olla äärimmäisen avoin. Lähtökohtaisesti valmisteilla olevien asioiden on oltava julkisia. Tuore johtaja vannoo avoimuuden nimeen ja vieroksuu hierarkkisuutta. — Minun johtamistapani on verkostomaista, tällä hetkellä Imatran hallintojohtajana työskentelevä Toikka sanoo. Toikka haluaa olla läsnä kaupunkilaisten elämässä. Hänen mukaansa asukkaiden kanssa on keskusteltava muutoinkin kuin valtuustoaloitteiden välityksellä. — Kaupunginjohtaja on kaupungin isä tai äiti. Aion osallistua tapahtumiin ja tilaisuuksiin kutsuttuna tai vaikka sitten kutsumatta, hän sanoo ja nauraa. Kuntapoliitikkojen ja poliittisten ryhmien yksittäisistä sooloiluista on päästävä eroon, Toikka korostaa. Hän puhuu Kouvola-puolueesta ja yhteistyöstä. Hän muistuttaa, ettei se tarkoita samanmielisyyttä. Asioista voidaan olla eri mieltä. Lopulta on kyettävä löytämään yhteinen näkemys. — Olen ollut hivenen aistivinani, että Kouvolalla on ollut haastetta tässä asiassa. Virallisesti kaupunginjohtaja perheineen aikoo muuttaa Kouvolaan kesällä. Kaupunki on entuudestaan tuttu Toikan avomiehelle Kari Tiaiselle. Hän on johtanut aikoinaan Kouvolan ravirataa. Nykyisin hän on Mikkelin ja Lappeenrannan raviratojen toimitusjohtaja. Tiainen ja Toikka sekä hänen kaksi lastaan ovat jo ehtineet tutustua Kouvolan asuntotarjontaan. Asuntomessualuekaan ei ole poissuljettu vaihtoehto uudelle kodille. — Minussa asuu pieni rakennuttaja. Olen rakennuttanut kaksi taloa ja peruskorjannut useita asuntoja. Tällä hetkellä Toikan perheellä on koti sekä Lappeenrannan keskustassa että Joutsenossa Saimaan rannalla, Toikan kotitilalla. — Olen maatilan tyttöjä. Lue koko uutinen:

