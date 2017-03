Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolasta lähtöisin oleva Joona Vuopala haluaa tehdä ammatikseen biisejä — mutta ei itselleen vaan muille Moni nuori haaveilee tänä päivänä biisinkirjoittajan ammatista. Music Finlandin vientipäällikön Katariina Sorsan mukaan vasta-alkajan on kuitenkin tehtävä paljon työtä, jotta yltää sille tasolle, että pystyy elättämään itsensä musiikilla. — Aloittelijan on tehtävä satoja biisejä ennen kuin välttämättä saa yhtään julkaistuksi, hän painottaa. Kouvolasta lähtöisin oleva Joona Vuopala, 22, tietää sen. Hän tekee musiikkia — yleensä poppia ja rokkia — joka päivä. Hänen tavoitteenaan on saada sopimus musiikkikustantajan kanssa, koska tämän kautta aukeavat paremmat mahdollisuudet päästä tekemään kappaleita suoraan artisteille. — Tarvitaan paljon hyviä biisejä, että voi saada kustannussopimuksen. Vuopala opiskelee musiikin tuottamista ja musiikkibisnestä kansainvälisellä linjalla Tampereen ammattikorkeakoulussa. Lisäksi hän käy kevään ajan Top 20 — Future Hitmakers -kurssia, joka on tarkoitettu musiikintekijän ammatista kiinnostuneille. Music Finlandin, Teoston ja Suomen musiikkikustantajien järjestämälle kurssille haki 220. Mukaan pääsi 21. Toista kertaa järjestettävän kurssin tavoitteena on auttaa nuoria uran rakentamisessa. Vuopala ei ole aikeissa ryhtyä itse muusikoksi — ainakaan toistaiseksi. — En tiedä, millaista musiikkia tahtoisin esittää itse. Haluan tehdä musiikkia monipuolisesti. Se onnistuu helpommin biisinkirjoittajana ja tuottajana kuin laulajana. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/15/Kouvolasta%20l%C3%A4ht%C3%B6isin%20oleva%20Joona%20Vuopala%20haluaa%20tehd%C3%A4%20ammatikseen%20biisej%C3%A4%20%E2%80%94%20mutta%20ei%20itselleen%20vaan%20muille/2017222016511/4