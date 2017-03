Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvot ei pysynyt Vilppaan kyydissä Salossa Kouvoista ei ollut horjuttamaan vahvaa kautta Korisliigan kärjessä pelaavaa Salon Vilpasta keskiviikkona Salohallissa. Neljännen peräkkäisen voittonsa kauhaissut Vilpas pani pystyyn hurjan heittorumban ja murjoi kouvolalaisjoukkuetta 95—71 (43—32). Vilpas ja Seagulls jatkavat liigan kärjessä tasapistein. Kouvot hävisi toisen kerran peräkkäin. Molemmat tappiot ovat tulleet runkosarjan voitosta pelaaville joukkueille, sillä viime perjantaina Kouvot polvistui Joensuun Katajalle. Salohalli on ollut tällä kaudella todellinen kotikenttä Vilppaalle, sillä joukkue on hävinnyt siellä vain kolmesti. Vierasvoiton ovat onnistuneet ryöväämään syyspuoliskolla Kataja ja Pyrintö sekä helmikuun alussa Seagulls. Kouvojen pelissä oli vielä pari viikkoa sitten liikettä ja ajatusta, kun joukkue kaatoi Seagullsin, mutta Katajaa ja Vilpasta vastaan hyökkäyspeli on tökkinyt pahasti. Hyökkäyspelin puuroutumisesta kertoo vapaaheittotilasto: Kouvot pääsi vapariviivalle vain seitsemän kertaa. Vilpas sen sijaan pani nuottaan 20 vaparia 24:stä. Ongelmia on myös kentän toisessa päädyssä, kun vastustajat raapivat liikaa hyökkäyslevypalloja. Ensimmäisen puoliajan jälkeen Vilpas johti levypallokamppailussa siedettävästi 25—20, mutta kolmannella jaksolla salolaismiehistö rouhi levarit 13—6. Vilpas heitti keskiviikkona sisään 15 kakkosta ja yhtä monta kolmosta. Vilppaan kolmosten onnistumisprosentti kohosi 47:ään. Mikko Koivisto (15), Michael Pounds (15) ja Desmond Williams (24) latasivat kaaren takaa kukin neljä kaukoheittoa pussiin. Al'lonzo Coleman ja Brandon Edwards napsivat kumpikin 11 levypalloa. Kouvoista parhaaksi pistemieheksi nousi Raheem Appleby, joka palasi kokoonpanoon oltuaan poissa Kataja-ottelusta. Viisi kolmosta pussittaneen ja 19 pistettä koonneen Applebyn esitys oli kuitenkin kaksijakoinen, sillä takamies sortui pallonmenetyksiin varsinkin toisella 10-minuuttisella. Appleby teki pisteistään 11 ensimmäisellä puoliajalla. Viidesti kaaren takaa osui myös Steven Pledger, joka teki kaikki pisteensä kolmosilla. Rakeem Buckles heitti 12 pistettä, joista kahdeksan toisella puoliajalla. Korisliigan tarkin kolmen pisteen heittäjä Kouvojen Michael Cuffee (4) suti kolmella yrityksellään tyhjää ja jäi 19. ottelussaan kauden toiseksi pienimpään pistemäärään. Runsaat 11 minuuttia pelannut Nicolai Andersen teki peliaikaansa nähden vahvan esityksen: kaksi kakkosta 50 prosentin teholla ja reippaat neljä levypalloa hyökkäyskorilta. Seitsemäntenä oleva Kouvot pääsee yrittämään paluuta voittokantaan jo perjantaina. Mansikka-ahon hallissa vierailee sarjataulukossa yhtä sijoitusta Kouvoja korkeammalla painiva BC Nokia. Piste-eroa joukkueilla on kahden voiton verran. Nokia-ottelun jälkeen Kouvoilla on runkosarjasta pelaamatta enää kolme ottelua: sarjanelonen Kauhajoen Karhu vieraissa, hännänhuippu Uudenkaupungin Korihait kotona ja uudelleen Vilpas Salossa. Pudotuspeliviivan alla vaaniva Tampereen Pyrintö on neljän pisteen päässä Kouvoista. Pyrinnön loppuohjelma vaikuttaa Kouvoja kevyemmältä, sillä se kohtaa KTP:n kotonaan sekä Nokian ja Korihait vieraskentällä. Juttua korjattu kello 22.06. Applebylle sattui pallonmenetyksiä toisella eikä kolmannella 10-minuuttisella. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/15/Kouvot%20ei%20pysynyt%20Vilppaan%20kyydiss%C3%A4%20Salossa/2017222023598/4