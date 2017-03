Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lastenkirjasarja syntyy sponsorin tuella — kouvolalainen kuvittaja loi sirkuspoika Oliverin Sirkuspoika Oliverin seikkailuista kertovan lastenkirjasarjan syntyhistoria ei ole aivan tyypillinen: piirroshahmot syntyivät ennen käsikirjoitusta, ja kirjasarjalla on sponsori. Sirkuspoika Oliver on Reuna-kustantamon tuote. Kuvituksen takana on 26-vuotias kouvolalainen Veera Miettinen, joka on myös keksinyt sarjaan taustatarinan. Kirjat kertovat pojasta, joka on asunut koko elämänsä sirkuksessa. Kirjoja sponsoroi yritys, joka valmistaa äänieristettyjä puhelinkoppeja avokonttoreihin. Tästä syystä tarinaan päätettiin lisätä taianomainen puhelinkoppi. Tarja Tornaeus Reuna-kustantamosta kutsuu ratkaisua kustantamon ja kaupallisen tuotevalmistajan yhteistyöksi. — Ajattelen niin, että kun kirjan taikakopista tehdään yrityksen koppia hieman muistuttava, esitellään suomalaista designia ulkomailla. Toisin sanoen tavoitteena on saada kirjasarja maailmalle. Kustantamo järjesti kirjasarjaan liittyen kirjoituskilpailun, jonka voittajaksi nousi iittiläinen Asta Ikonen. Sirkuspoika Oliver -lastenkirjoja pääsevät kirjoittamaan myös muut palkitut eli Paula Nieminen, Teija Rekola ja Marjut Luukkonen. Sarjan ensimmäinen osa ilmestyy syksyllä ja seuraavat kolme osaa ensi vuonna. Lue lisää torstain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

