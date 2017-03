Uutinen

Kouvolan Sanomat: Apua päivähoitopaikkojen puutteeseen — päiväkotibussi starttaa Kouvolassa ensi syksynä Pulaa päivähoitopaikoista paikataan Kouvolassa päiväkotibussilla. Uusi kumipyörillä kulkeva päiväkoti aloittaa toimintansa ensi elokuussa. — Bussilla pääsee lähelle luontoa, kulttuuri- ja liikuntapalveluita, toteaa Kouvolan varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto. Päiväkotibussi ei kuitenkaan ole retkibussi, vaan se lievittää hoitopaikkapulaa keskisellä alueella. — Voi olla, että yksi ryhmä on koko ajan bussissa tai sitten bussissa oleva ryhmä vaihtuu viikoittain, Kuusisto kertoo. Erikoisbussi mahdollistaa päiväkodin toiminnan missä tahansa. Varustukseen kuuluvat turvaistuimet, leikkipaikka sekä wc-tilat, jossa voi vaihtaa vaipat. Bussissa voi myös nukkua päiväunet ja lämmittää ateriat. Kaupungille päiväkotibussi on myös edullinen. — Päiväkotibussi tuo säästöä ja antaa joustavuutta, Kuusisto sanoo. Hän arvioi, että viidelle ryhmälle sopivan päiväkodin rakentaminen voi maksaa noin 3,5 miljoonaa euroa. Päiväkotibussin hinta on kymmenesosa siitä. Bussin hankintaan on varattu noin 350 000 euroa. Kuusiston mukaan bussi on tarkoitus hankkia leasing-periaatteella, mutta vielä ei ole päätetty, kuinka monelle vuodelle 350 000 euron hankinta jakaantuu. Hankinta kilpailutetaan kevään aikana. Päiväkotibussi tarvitsee myös kuljettajan, joka hoitaa kuljetuksen lisäksi bussin tukipalveluita eli pitää ajoneuvon puhtaana ja hoitaa ruokahuollon. — Kuljettaa voi olla päivähoitotyöntekijä, jolla on oikeus kuljettaa bussia eli hänellä on oltava D-ajokortti, Kuusisto sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/16/Apua%20p%C3%A4iv%C3%A4hoitopaikkojen%20puutteeseen%20%E2%80%94%20p%C3%A4iv%C3%A4kotibussi%20starttaa%20Kouvolassa%20ensi%20syksyn%C3%A4/2017222027158/4