Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hallitseva maailmanmestari Tonteri voitti karsinnassa oman ryhmänsä — big airin MM-finaali perjantai-iltana Kouvolalainen Roope Tonteri kilpailee perjantai-iltana lumilautailun MM-kisoissa big airin finaalissa. Tonteri selvitti torstaina Espanjan Sierra Nevadassa karsinnan tyylillä ja voitti oman ryhmänsä pistein 92,00. Päivän parhaat pisteet teki toisen ryhmän ykkönen Ruotsin Sven Thorgren (96,33). Tonterin temppu oli backside 1440. — Oli aurinkoinen päivä, ja oma lasku tuntui erittäin hyvältä. Hyppyri oli pehmeä ja ehkä vähän pieni. Tavoitteena oli, että ekalla vedetään täysiä ja suoraan finaalin. Näin kävi, ja tästä on hyvä jatkaa perjantaina, Tonteri kommentoi. MM-kisat huipentuvat perjantaina big airin finaaliin, joka on nähtävissä suorana Yle Areenasta. Kilpailu alkaa kello 20.40. TV2 näyttää kilpailun jälkilähetyksenä alkaen kello 21.55. Tonteri on voittanut big airissa maailmanmestaruuden kaksissa edellisissä kisoissa: 2015 Itävallassa ja 2013 Kanadassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/16/Hallitseva%20maailmanmestari%20Tonteri%20voitti%20karsinnassa%20oman%20ryhm%C3%A4ns%C3%A4%20%E2%80%94%20big%20airin%20MM-finaali%20perjantai-iltana/2017222027426/4